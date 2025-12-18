Surya Mangal Yuti 2025: पौष अमावस्या के दिन होगी सूर्य और मंगल की युति, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

Surya Mangal Yuti 2025: इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। कुछ राशि वालों के लिए ये अमावस्या तिथि बहुत ही खास रहने वाली है। इस अमावस्या पर सूर्य और मंगल की युति होने जा रही है। धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से मंगलादित्य योग का निर्माण होगा। ये योग कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस युति से इन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और इनको हर काम में सफलता हासिल होगी। आइए जानते हैं किन राशि वालों के लिए ये शुभ रहने वाला है।