18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Surya Mangal Yuti 2025: पौष अमावस्या के दिन होगी सूर्य और मंगल की युति, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

Surya Mangal Yuti 2025: साल 2025 के आखिरी अमावस्या के दिन सूर्य और मंगल की युति होने जा रही है। सूर्य और मंगल की ये युति कुछ राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। आइए जानते हैं सूर्य मंगल युति से किन राशि वालों को फायदा मिलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 18, 2025

Surya Mangal Yuti 2025

istock

Surya Mangal Yuti 2025: इस साल पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। कुछ राशि वालों के लिए ये अमावस्या तिथि बहुत ही खास रहने वाली है। इस अमावस्या पर सूर्य और मंगल की युति होने जा रही है। धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से मंगलादित्य योग का निर्माण होगा। ये योग कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस युति से इन राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और इनको हर काम में सफलता हासिल होगी। आइए जानते हैं किन राशि वालों के लिए ये शुभ रहने वाला है।

इन राशि वालों के लिए होगा शुभ

मेष राशि
मेष राशि के जातक के लिए सूर्य और मंगल युति बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको धन का लाभ मिलेगा, इसके साथ ही आपकी सेहत में भी सुधार होगा। इस युति से आपके सारे अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में भी इस समय आपको मुनाफा मिल सकता है।

सिंह राशि
सिंह राशि क जातक के लिए ये युति लाभ प्रदान करने वाली मानी जा रही है। इस समय में आपको नये काम के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही आपकी कोई नई डील पक्की हो सकती है आप दौरान जिस काम में लगेंगे वो सारे आपके पूरे होंगे। हर कान में आपको सफलता हासिल हो सकती है।

तुला राशि
तुला राशि के जातक के लिए मंगल और सूर्य की युति बहुत ही शुभ साबित होगी। इस समय आपके आय में वृ्द्धि होगी। आपके लिए ये निवेश करने का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नये काम की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश पूरी हो सकती है।

धनु राशि
धनु राशि के लिए ये युति बहुत लाभप्रद साबित होने वाली है। इस युति से आपकी नौकरी में आपको तरक्की मिल सकती है। इसके साथ ही आप के विदेश यात्रा के शुभ संयोग बन सकते हैं। इस समय में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Mangal Yuti 2025: पौष अमावस्या के दिन होगी सूर्य और मंगल की युति, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Pausha Putrada Ekadashi Upay 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर करें ये खास उपाय, संतान सुख की होगी प्राप्ति

Pausha Putrada Ekadashi Upay 2025
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 : साप्ताहिक अंत से पहले चमकेगा इन राशियों का भाग्य, पढ़ें 19 दिसंबर का टैरो कार्ड भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 :
राशिफल

Surya Grahan 2026: साल 2026 में कब- कब लगेगा सूर्य ग्रहण, जानिए डेट और इसका भारत में असर

Surya Grahan 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 19 December : 19 दिसंबर का राशिफल: इन 5 राशियों को होगा तगड़ा धन-लाभ, जानें अपना शुभ रंग और लकी नंबर

Aaj Ka Rashifal 19 December
राशिफल

Gemstone: रंक को भी राजा बना देते हैं ये चमत्कारी रत्न, जानिए इनके फायदे और नियम

Gemstone
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.