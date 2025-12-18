Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 : साप्ताहिक अंत से पहले चमकेगा इन राशियों का भाग्य, पढ़ें 19 दिसंबर का टैरो कार्ड भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 : टैरो राशिफल 19 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 : 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जहां सूर्य देव धनु राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की इस विशेष स्थिति के बीच टैरो कार्ड्स के रहस्यमयी संकेत भविष्य की नई राह दिखा रहे हैं। आज 'The Emperor' का प्रभाव मेष राशि को विजय दिलाएगा, वहीं 'The Moon' की उपस्थिति मीन राशि को सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए गुडलक लाए हैं या आपको संभलकर चलने का संकेत दे रहे हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से संभलकर चलने का दिन है। आज नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग दोनों ही लोग थोड़ा आराम के मूड में नजर आएंगे। आज आप अपने सभी काम फोन के जरिए ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन, आज आपके लिए खर्च काफी ज्यादा रहने वाले हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज सामाजिक कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। साथ ही आज आपका गुरु समान कोई व्यक्ति काम को पूरा करने में मददगार साबित होगा। उसकी मदद से आपके एक साथ कई काम आज बनते जाएंगे। आज अपनी आर्थिक स्थिति का थोड़ा ध्यान दें और अपना बजट बनाकर ही धन खर्च करें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जो लोग फाइनेंशियल क्षेत्र में कार्यरत हैं उन जातकों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा इस राशि के जो लोग एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अपने दुश्मनों को चतुराई से हटाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आर्थिक लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों का मन आज थोड़ा व्यथित होगा। आज आप अपने शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्कता के साथ काम करें। साथ ही आज आपके अपने मित्रों के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए आज शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आज अपनी बनाई योजनाओं को नियत समय में पूरा करने में कामयाब रहेंगे। जल्दबाजी से अपने काम करने से बचें, क्योंकि, जल्दबाजी मुश्किलें बढ़ सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज अपने शत्रु को हराने के लिए उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज आप अपने तेज दिमाग की बदौलत शत्रुओं का शमन करने में कामयाब रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आज आपके सभी काम सरलता और सुगमता के साथ पूरे होते जाएंगे। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी अच्छा दिन है। आज आपके अपने परिवार वालों के साथ रिश्ते बिगाड़ सकता है। आज आपके लिए यात्रा की संभावना बनती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है। आज अपना कोई भी काम बिना सोच विचार किए बिल्कूल भी न करें। आज आपको धन कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग बनाने की जरूरत रहेगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज उनके शत्रु थोड़ा मुश्किल हालात पैदा कर सकतेहैं। आपके आत्मकेन्द्रित व्यवहार की वजह से नजदीकी मित्रों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। आज का दिन आर्थिक मामलों में फलदायी साबित होगा। आज आपकी काफी अच्छा सेविंग्स हो जाएंगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक कई अच्छा अवसर प्राप्त होंगे। जिनके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने से हाथ अच्छे अवसर निकल सकते हैं। आज घर परिवार में व्यावसायिक गतिविधियां अच्छी चलती रहेंगी। सही शब्दों के चयन से बातचीत में भ्रम की स्थिति से बच सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज कामकाज में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीमा, फाइनेंशियल प्लानिंग के काम से जुड़े हुए जातकों के लिए दिन बहुत अनुकूल रहेगा। धन संचित करने के लिए दिन अच्छा है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक अपनी चतुराई से समस्याओं का समाधान पाने में कामयाब रहेंगे। लोग आपकी कामयाबी देखकर आपके प्रति द्वेष की भावना रखेंगे और इसके लिए दुष्प्रचार भी कर सकते हैं। समय के साथ लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। आर्थिक लिहाज से समय अनुकूल रहेगा।
