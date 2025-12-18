18 दिसंबर 2025,

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 : साप्ताहिक अंत से पहले चमकेगा इन राशियों का भाग्य, पढ़ें 19 दिसंबर का टैरो कार्ड भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : 19 दिसंबर 2025 का टैरो राशिफल: आज 19 दिसंबर 2025 से पौष मास का 15वां दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। जानिए क्या कहते हैं आपकी राशि के कार्ड्स? जानें मेष से लेकर मीन राशि तक के भाग्य के सितारे।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 18, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 :

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 : टैरो राशिफल 19 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 19 December 2025 : 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जहां सूर्य देव धनु राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की इस विशेष स्थिति के बीच टैरो कार्ड्स के रहस्यमयी संकेत भविष्य की नई राह दिखा रहे हैं। आज 'The Emperor' का प्रभाव मेष राशि को विजय दिलाएगा, वहीं 'The Moon' की उपस्थिति मीन राशि को सावधानी बरतने की सलाह दे रही है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आज के कार्ड्स आपकी राशि के लिए गुडलक लाए हैं या आपको संभलकर चलने का संकेत दे रहे हैं।

मेष टैरो राशिफल ARIES (March 21 – April 19) - The Emperor)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से संभलकर चलने का दिन है। आज नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग दोनों ही लोग थोड़ा आराम के मूड में नजर आएंगे। आज आप अपने सभी काम फोन के जरिए ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन, आज आपके लिए खर्च काफी ज्यादा रहने वाले हैं।

वृषभ टैरो राशिफल TAURUS (April 20 – May 20) - The Hierophant

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज सामाजिक कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। साथ ही आज आपका गुरु समान कोई व्यक्ति काम को पूरा करने में मददगार साबित होगा। उसकी मदद से आपके एक साथ कई काम आज बनते जाएंगे। आज अपनी आर्थिक स्थिति का थोड़ा ध्यान दें और अपना बजट बनाकर ही धन खर्च करें।

मिथुन टैरो राशिफल GEMINI (May 21 – June 20) - The Lovers:

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जो लोग फाइनेंशियल क्षेत्र में कार्यरत हैं उन जातकों के लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। इसके अलावा इस राशि के जो लोग एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अपने दुश्मनों को चतुराई से हटाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आर्थिक लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है।

कर्क टैरो राशिफल CANCER (June 21 – July 22) - The Chariot

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों का मन आज थोड़ा व्यथित होगा। आज आप अपने शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्कता के साथ काम करें। साथ ही आज आपके अपने मित्रों के साथ संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए आज शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करें।

सिंह टैरो राशिफल LEO (July 23 – August 22) - Strength

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आज अपनी बनाई योजनाओं को नियत समय में पूरा करने में कामयाब रहेंगे। जल्दबाजी से अपने काम करने से बचें, क्योंकि, जल्दबाजी मुश्किलें बढ़ सकती है।

कन्या टैरो राशिफल VIRGO (August 23 – September 22) - The Hermit

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज अपने शत्रु को हराने के लिए उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज आप अपने तेज दिमाग की बदौलत शत्रुओं का शमन करने में कामयाब रहेंगे।

तुला टैरो राशिफल LIBRA (September 23 – October 22) - Justice

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आज आपके सभी काम सरलता और सुगमता के साथ पूरे होते जाएंगे। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी अच्छा दिन है। आज आपके अपने परिवार वालों के साथ रिश्ते बिगाड़ सकता है। आज आपके लिए यात्रा की संभावना बनती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल SCORPIO (October 23 – November 21) - Death

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है। आज अपना कोई भी काम बिना सोच विचार किए बिल्कूल भी न करें। आज आपको धन कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग बनाने की जरूरत रहेगी।

धनु टैरो राशिफल SAGITTARIUS (November 22 – December 21) - Temperance

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए आज उनके शत्रु थोड़ा मुश्किल हालात पैदा कर सकतेहैं। आपके आत्मकेन्द्रित व्यवहार की वजह से नजदीकी मित्रों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। आज का दिन आर्थिक मामलों में फलदायी साबित होगा। आज आपकी काफी अच्छा सेविंग्स हो जाएंगी।

मकर टैरो राशिफल CAPRICORN (December 22 – January 19) - The Devil

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक कई अच्छा अवसर प्राप्त होंगे। जिनके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने से हाथ अच्छे अवसर निकल सकते हैं। आज घर परिवार में व्यावसायिक गतिविधियां अच्छी चलती रहेंगी। सही शब्दों के चयन से बातचीत में भ्रम की स्थिति से बच सकते हैं।

कुंभ टैरो राशिफल AQUARIUS (January 20 – February 18) - The Star

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज कामकाज में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीमा, फाइनेंशियल प्लानिंग के काम से जुड़े हुए जातकों के लिए दिन बहुत अनुकूल रहेगा। धन संचित करने के लिए दिन अच्छा है।

मीन टैरो राशिफल PISCES (February 19 – March 20) - The Moon

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक अपनी चतुराई से समस्याओं का समाधान पाने में कामयाब रहेंगे। लोग आपकी कामयाबी देखकर आपके प्रति द्वेष की भावना रखेंगे और इसके लिए दुष्प्रचार भी कर सकते हैं। समय के साथ लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। आर्थिक लिहाज से समय अनुकूल रहेगा।

