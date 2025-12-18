18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Gochar 2026 : शनि की सीधी चाल : इन 4 राशियों के लिए अगले 7 महीने बरसेगा धन

Shani Gochar 2026 Predictions : साल 2026 में शनि की सीधी चाल (मार्गी) अगले 7 महीनों तक इन 4 राशियों पर धन की वर्षा करेगी। जानें क्या आपकी राशि भी इस लकी लिस्ट में शामिल है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 18, 2025

Shani Gochar 2026 : शनि की सीधी चाल : इन 4 राशियों के लिए अगले 7 महीने बरसेगा धन

Shani Gochar 2026 : शनि सीधी चाल के प्रभाव (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani Gochar 2026 : साल 2026 शनि की चाल के हिसाब से बहुत अहम माना जा रहा है। शनि इस साल 28 नवंबर को सीधी चाल में आए थे और 26 जुलाई 2026 तक सीधी चाल में ही रहेंगे। इसका मतलब है कि 2026 के पहले सात महीनों तक शनि की चाल सीधी रहेगी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि शनि की यह सीधी चाल चार राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगी। ज्योतिषियों के अनुसार, इन राशियों के लोगों को करियर में तरक्की और जबरदस्त फाइनेंशियल फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं।

वृषभ

अब तक जो काम सिर्फ प्लानिंग में अटक गए थे, वो पूरे होने का समय आ गया है। शनि की सीधी चाल आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। करियर में प्रमोशन, बिजनेस में मुनाफा, और आमदनी बढ़ने के पूरे आसार हैं। सपनों को पूरा करने का मौका हाथ से मत जाने देना।

कन्या

पैसे के मामले में किस्मत पूरा साथ देने वाली है। अचानक से धन बढ़ेगा, रुका हुआ बिजनेस फिर से चल पड़ेगा। कोई नई डील या नौकरी मिल सकती है, जिससे आपकी इज़्ज़त और सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। तरक्की के रास्ते खुले हैं, बस थोड़ा ध्यान और मेहनत चाहिए।

तुला

तुला राशि के लोगों को भी शनि की सीधी चाल से फ़ायदा होगा। खर्चे कम होंगे और आप पैसे बचा पाएंगे। आपको काम की जगह पर ऊंचा पद मिलेगा और ज़्यादा ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपका परफॉर्मेंस आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर रहेगा। इस समय अपने परिवार की ज़रूरतों और आराम पर ध्यान देना समझदारी होगी।

मकर

2026 का पहला आधा हिस्सा, यानी साल के पहले छह महीने, मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकते हैं। काम की जगह पर आपका कॉन्फिडेंस मज़बूत रहेगा और आपको अपने साथ काम करने वालों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इनकम बढ़ेगी और आप पैसे बचाने में भी कामयाब होंगे। आप चोट और एक्सीडेंट से सुरक्षित रहेंगे। आप अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे। आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स और बेहतरीन व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में सफल होंगे।

ये भी पढ़ें

Tulsi Pujan : तुलसी पूजन दिवस क्यों मनाया जाता है? चमत्कारी हैं तुलसी के वैज्ञानिक और धार्मिक फायदे
धर्म और अध्यात्म
Tulsi Pujan Diwas 2025 25 december 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल

Published on:

18 Dec 2025 12:38 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Gochar 2026 : शनि की सीधी चाल : इन 4 राशियों के लिए अगले 7 महीने बरसेगा धन

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips: घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए? जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

vastu tips
धर्म/ज्योतिष

तुलसी पूजन दिवस कब हैं? इसे माना चमत्कारी पौधा क्यों माना जाता है?

Tulsi Pujan Diwas 2025 25 december 2025
धर्म और अध्यात्म

गुरुवार के उपाय करने से मिलती है चिंताओं से मुक्ति और मन को शांति

Guruwar ke Upay
धर्म-कर्म

Lucky Zodiac Signs December 2025 : दिसंबर के आखिरी दिनों में इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Lucky Zodiac Signs December 2025
राशिफल

Birthmark Meaning Past Life : अपने शरीर पर मौजूद निशानों से पहचानें अपना पिछला कर्मा

Birthmark Meaning Past Life
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.