Shani Gochar 2026 : शनि की सीधी चाल : इन 4 राशियों के लिए अगले 7 महीने बरसेगा धन

Shani Gochar 2026 : साल 2026 शनि की चाल के हिसाब से बहुत अहम माना जा रहा है। शनि इस साल 28 नवंबर को सीधी चाल में आए थे और 26 जुलाई 2026 तक सीधी चाल में ही रहेंगे। इसका मतलब है कि 2026 के पहले सात महीनों तक शनि की चाल सीधी रहेगी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि शनि की यह सीधी चाल चार राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगी। ज्योतिषियों के अनुसार, इन राशियों के लोगों को करियर में तरक्की और जबरदस्त फाइनेंशियल फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं।