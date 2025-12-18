Gemstone: रंक को भी राजा बना देते हैं ये चमत्कारी रत्न, जानिए इनके फायदे और नियम

istock
Gemstone: रत्न शास्त्र में नौ मुख्य रत्न और 84 उपरत्नों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। हर रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह से माना गया है। रत्न शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण रत्नों को माना गया है, उतना ही उपरत्नों को भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ ग्रह नक्षत्रों के कारण जातक को बहुत लाभ होता है, वहीं कुछ नक्षत्रों के कारण जातक को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रत्न शास्त्र में जातक को अपनी कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ खास रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। अगर इन रत्नों को ज्योतिष सलाह लेकर धारण किया जाए तो जातक को इससे बहुत फायदे देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं रत्न शास्त्र में किन रत्नों को भाग्य खोलने वाला रत्न माना गया है।
ग्रीन जेड
रत्न के शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही प्रभावशाली रत्न माना जाता है। इसको धारण करने से व्यक्ति का काम में फोकस बनता है। इसके साथ इसे पहनने से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ग्रीन जेड पहनने से जातक को हर काम में अपार सफलता मिलती है और उसके सारे काम बिना रुकावट के पूरे होते रहते हैं।
नीलम रत्न
रत्न शास्त्र में नीलम रत्न को बहुत ही खास रत्न माना गया है। ये रत्न शनि ग्रह का रत्न माना जाता है, हालंकि इस रत्न को हर किसी को पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति खराब होती है, वो लोग इसको धारण कर सकते हैं। नीलम धारण करने से जीवन में स्थिरता आती है और आपकी किस्मत खुल जाती है।
पुखराज रत्न
रत्न शास्त्र में पीले रंग के पुखराज को प्रभावशाली रत्न में से एक माना गया है। इसको धारण करने से धन संबंधी समस्या से जल्द छुटकारा मिल जाता है। इसको हमेशा तर्जनी उंगली में ही धारण करना चाहिए। ये गुरु ग्रह का रत्न होता है। इसको पहनने से गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है।
सिट्रीन स्टोन
रत्न शास्त्र में इस स्टोन को लक मर्चेंट स्टोन भी कहा जाता है। इसको धारण करने से जातक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इसके साथ इसको पहनने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
