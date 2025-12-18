Gemstone: रंक को भी राजा बना देते हैं ये चमत्कारी रत्न, जानिए इनके फायदे और नियम

Gemstone: रत्न शास्त्र में नौ मुख्य रत्न और 84 उपरत्नों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। हर रत्न का संबंध किसी ना किसी ग्रह से माना गया है। रत्न शास्त्र में जितना महत्वपूर्ण रत्नों को माना गया है, उतना ही उपरत्नों को भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ ग्रह नक्षत्रों के कारण जातक को बहुत लाभ होता है, वहीं कुछ नक्षत्रों के कारण जातक को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रत्न शास्त्र में जातक को अपनी कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ खास रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। अगर इन रत्नों को ज्योतिष सलाह लेकर धारण किया जाए तो जातक को इससे बहुत फायदे देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं रत्न शास्त्र में किन रत्नों को भाग्य खोलने वाला रत्न माना गया है।