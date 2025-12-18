18 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Numerology Secrets : इन तारीखों पर जन्म लेने वाले लोगों के पास होती है दिव्य दृष्टि, बनते हैं सफल एस्ट्रोलॉजर

न्यूमरोलॉजी के अनुसार बर्थ नंबर 2, 3 और 7 से जुड़े लोग तेज इंट्यूशन, साइकिक पावर और स्पिरिचुअल समझ के कारण बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। जानिए कौन-सी जन्म तारीखें होती हैं सबसे खास।

भारत

Manoj Vashisth

Dec 18, 2025

Numerology Secrets

Numerology Secrets : किन जन्म तारीखों में होती है दिव्य दृष्टि (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Numerology Secrets : कुछ बर्थ नंबर्स में वाकई एस्ट्रोलॉजर बनने की जबरदस्त ताकत होती है। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक, कुछ खास तारीखों में जन्मे लोगों के पास ऐसी साइकिक और इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। इन खास बर्थ नंबर वालों के पास गहरी समझ, तेज़ इंट्यूशन और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो उन्हें बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। चलो, जानते हैं कौन-कौन से बर्थ नंबर हैं, जिनमें ये खूबियां मिलती हैं।

बर्थ नंबर 2, 11, 20, 29

इन तारीखों में जन्म लेने वाले लोग चंद्रमा से जुड़े होते हैं। चांद इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस का ग्रह है, तो ऐसे लोगों में नेचुरली इंट्यूशन बहुत तेज़ होता है। ये लोग इमोशनली काफी सेंसिटिव होते हैं और दूसरों की भावनाओं को आसानी से पढ़ लेते हैं। लूनर साइकिल की इनको गहरी समझ होती है। इसी वजह से ये लोग एस्ट्रोलॉजी में दूसरों की इमोशनल और स्पिरिचुअल ज़रूरतों को समझने और उन्हें गाइड करने में बहुत अच्छे साबित होते हैं।

बर्थ नंबर 3, 12, 21, 30

इनका मालिक ग्रह जुपिटर है। जुपिटर वाले लोग लाइफ को लेकर अलग ही नजरिया रखते हैं। इन्हें सीखना पसंद है, खासकर अलग-अलग बिलीफ सिस्टम के बारे में। ये लोग नेचुरली टीचर, गाइड या काउंसलर बनने की ओर खिंचते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में भी इन्हें गहरी दिलचस्पी होती है। ये लोग अपने और दूसरों के लिए एस्ट्रोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।

बर्थ नंबर 7, 16, 25

इन नंबर्स पर केतु का असर होता है। केतु वाले लोग अंदर से काफी स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव और गहरे होते हैं। इनकी नैचुरल एंपैथी और गहरी समझ इन्हें एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट बना सकती है। ये लोग आसपास की एनर्जी को फील कर लेते हैं, और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से वे एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स को जल्दी समझ जाते हैं। ये लोग दूसरों की स्पिरिचुअल जर्नी में भी खूब सपोर्ट कर सकते हैं। इनमें गहरी सहानुभूति, इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल इंट्यूशन होती है, जो इन्हें शानदार एस्ट्रोलॉजर बना देती है।

तो अगर आपका बर्थ नंबर इनमें से कोई एक है, तो समझिए, आपके अंदर एस्ट्रोलॉजर बनने की काबिलियत पहले से मौजूद है।

Tulsi Pujan : तुलसी पूजन दिवस क्यों मनाया जाता है? चमत्कारी हैं तुलसी के वैज्ञानिक और धार्मिक फायदे
धर्म और अध्यात्म
Tulsi Pujan Diwas 2025 25 december 2025

