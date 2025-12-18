आपके घर में तो नहीं नेगेटिव एनर्जी?, ऐसे चेक कर तुरंत करें ये वास्तु उपाय

Negative Energy kaise dur kare: इस लेख में समझिए, घर से नेगेटिव एनर्जी दूर कैसे करें। (Image: Gemini Ai)
Ghar se Negativity Kaise Dur Kare: हर कोई ये चाहता है कि, उसका घर नेगेटिविटि से दूर रहे...लेकिन इसे पहचानने का तरीका सभी को नहीं पता होता। ऐसे में इस लेख में हम आपके लिए नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचानें और इसे दूर कैसे करें, इन सभी सवालों के समाधान लाए हैं। इन उपायों को कर आप आसानी से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हैं और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है।
घर सिर्फ ईंट-पत्थरों से नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और इमोशन से बनता है। कई बार ऐसा होता है कि, हम घर पर उदास महसूस करते हैं, लेकिन इसका कारण हमें नहीं पता होता। इसकी वजह आपके घर में नेगेटिव एनर्जी की मौजूदगी भी हो सकती है। ऐसे में इसे दूर करने के लिए वास्तु उपाय अपनाना बेहतर विकल्प होता है।
सबसे पहला और जरूरी कदम है घर की स्वच्छता। घर में जमा पुराना कबाड़ और टूटी फूटी चीजें तरक्की में बाधा डालती हैं। अलमारियों के कोनों की धूल झाड़ें और अनावश्यक सामान को बाहर का रास्ता दिखाएं। पोछा लगाते समय पानी में समुद्री नमक मिलाना एक अचूक उपाय है। नमक नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है। आप घर के कोनों में छोटे कटोरे में नमक भरकर भी रख सकते हैं।
घर में सुबह और शाम कपूर या गुग्गल की धूप जलाएं। इसकी सुगंध न केवल मन को शांत करती है बल्कि वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। घर की खिड़कियां और दरवाजे कुछ समय के लिए जरूर खोलें ताकि ताजी हवा और सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। सूर्य की रोशनी प्राकृतिक रूप से दोषों का निवारण करती है।
धार्मिक दृष्टिकोण से तुलसी का पौधा घर के लिए वरदान है। यह न केवल ऑक्सीजन देता है बल्कि घर के वास्तु को भी ठीक रखता है। पूजा के बाद शंख बजाना और मंत्रों का उच्चारण करना घर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक की नकारात्मकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाना या पवन झंकार लगाना भी शुभ माना जाता है। प्रवेश द्वार को हमेशा सजाकर और साफ रखें क्योंकि यहीं से लक्ष्मी का आगमन होता है। इन छोटे बदलावों से आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करेंगे।
(अस्वीकरण: ये उपाय ज्योतिष और वास्तु मान्यताओं पर आधारित हैं। हम इनकी सटीकता की पुष्टि नहीं करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलें।)
