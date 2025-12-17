Vastu Tips For Main Door: घर के मुख्य द्वार पर लगा ले ये चीजें, खुल जाएगा कुबेर का खजाना

Vastu Tips For Main Door: वास्तु शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसके अंतर्गत घर से लेकर बाहर तक किस तरह से चीजों को रखा जाए या कौन सी चीजों को रखा जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अगर हम अपने जीवन में सुख, शांति चाहिए तो हमें वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घर के मुख्य द्वार को घर का सबसे अहम हिस्सा माना गया है। ये वो जगह मानी जाती है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों को लगाएं तो हमारे जीवन में खुशहाली आती है और हमारे घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर किन चीजों को लगाना चाहिए।