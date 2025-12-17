Vastu Shastra For Almirah Placement: घर की अलमारी से जुड़ा है आपका भाग्य , जानिए सही नियम

Almirah Placement Vastu Tips: हम अपने घर में अलमारियों का उपयोग सिर्फ सामान रखने के लिए करते हैं, लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की अलमारियां हमारी बचत, सुरक्षा, सेहत और सौभाग्य से सीधा संबंध रखती हैं। अलग-अलग प्रकार की अलमारियां अलग-अलग ग्रहों की ऊर्जा को दर्शाती हैं। यदि इन्हें सही तरीके से रखा जाए और व्यवस्थित रखा जाए, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।