धर्म/ज्योतिष

Vastu Shastra For Almirah Placement: घर की अलमारी से जुड़ा है आपका भाग्य , जानिए सही नियम

Vastu Shastra For Almirah Placement: घर की अलमारियां केवल लकड़ी या स्टील की संरचना नहीं होतीं, बल्कि वे ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। यदि कपड़ों, रसोई और धन की अलमारियों को सही नियमों से रखा जाए, तो जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख-शांति बनी रहती है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 17, 2025

Vastu Shastra For Almirah Placement (pc: freepik)

Vastu Shastra For Almirah Placement (pc: freepik)

Almirah Placement Vastu Tips: हम अपने घर में अलमारियों का उपयोग सिर्फ सामान रखने के लिए करते हैं, लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की अलमारियां हमारी बचत, सुरक्षा, सेहत और सौभाग्य से सीधा संबंध रखती हैं। अलग-अलग प्रकार की अलमारियां अलग-अलग ग्रहों की ऊर्जा को दर्शाती हैं। यदि इन्हें सही तरीके से रखा जाए और व्यवस्थित रखा जाए, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

कपड़ों की अलमारी और शुक्र ग्रह

कपड़ों की अलमारी का सीधा संबंध शुक्र ग्रह (Shukra Grah) से माना जाता है। शुक्र सुंदरता, आराम, वैभव और समृद्धि का कारक है।

क्या करें:

  • कपड़ों की अलमारी हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें
  • इसमें केवल कपड़े और जरूरी दस्तावेज रखें

क्या न करें:

  • कपड़ों की अलमारी में पैसा, आभूषण या कैश न रखें
  • ऐसा करने से शुक्र मजबूत रहता है और जीवन में सुख-सुविधा बनी रहती है।

रसोई की अलमारी और सूर्य ग्रह (Surya Grah)

रसोई की अलमारी का संबंध सूर्य ग्रह से होता है, जो स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक है।

महत्वपूर्ण नियम:

  • किचन की अलमारी पूरी तरह बंद न हो
  • पारदर्शी (Transparent) दरवाजे बेहतर माने जाते हैं
  • अनाज, मसाले और बर्तन अलग-अलग रखें
  • महीने में कम से कम एक बार पूरी सफाई जरूर करें

अगर रसोई की अलमारी अस्त-व्यस्त होगी, तो बीमारी, तनाव और घर में कलह बढ़ सकता है।

यह भी पढ़ें: Graha Shanti Upay : आपके जीवन की हर घटना पर 9 ग्रहों का कब्जा, कौन सा ग्रह आपको बना रहा है धनवान और कौन सा दे रहा है दुख?

धन की अलमारी और बृहस्पति ग्रह

धन की अलमारी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, जो धन, ज्ञान और वृद्धि का कारक है।

शुभ दिशा और नियम:

  • धन की अलमारी दक्षिण-पश्चिम (South-West) दिशा में रखें
  • अलमारी उत्तर या पूर्व दिशा में खुले
  • अलमारी का रंग काला न रखें
  • दरवाजे पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं

इससे आर्थिक स्थिरता और निरंतर धन लाभ होता है।

यह भी पढ़ें: Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़, जानिए बचाव के 4 अचूक उपाय

क्यों जरूरी है अलमारियों का सही होना?

  • यह बचत और सुरक्षा का प्रतीक हैं
  • ग्रह दोष को शांत करती हैं
  • घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती हैं
  • सेहत और रिश्तों पर अच्छा असर डालती हैं

ये भी पढ़ें

ब्लड ग्रुप और भोजन का सीधा कनेक्शन, सही खानपान से बदल सकती है सेहत और भाग्य
धर्म/ज्योतिष
ब्लड ग्रुप के अनुसार खानपान (pc: gemini generated)

Published on:

17 Dec 2025 07:13 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Shastra For Almirah Placement: घर की अलमारी से जुड़ा है आपका भाग्य , जानिए सही नियम

