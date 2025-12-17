Vastu Shastra For Almirah Placement: घर की अलमारी से जुड़ा है आपका भाग्य , जानिए सही नियम

Vastu Shastra For Almirah Placement (pc: freepik)
Almirah Placement Vastu Tips: हम अपने घर में अलमारियों का उपयोग सिर्फ सामान रखने के लिए करते हैं, लेकिन ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की अलमारियां हमारी बचत, सुरक्षा, सेहत और सौभाग्य से सीधा संबंध रखती हैं। अलग-अलग प्रकार की अलमारियां अलग-अलग ग्रहों की ऊर्जा को दर्शाती हैं। यदि इन्हें सही तरीके से रखा जाए और व्यवस्थित रखा जाए, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
कपड़ों की अलमारी का सीधा संबंध शुक्र ग्रह (Shukra Grah) से माना जाता है। शुक्र सुंदरता, आराम, वैभव और समृद्धि का कारक है।
क्या करें:
क्या न करें:
रसोई की अलमारी का संबंध सूर्य ग्रह से होता है, जो स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक है।
महत्वपूर्ण नियम:
अगर रसोई की अलमारी अस्त-व्यस्त होगी, तो बीमारी, तनाव और घर में कलह बढ़ सकता है।
धन की अलमारी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, जो धन, ज्ञान और वृद्धि का कारक है।
शुभ दिशा और नियम:
इससे आर्थिक स्थिरता और निरंतर धन लाभ होता है।
