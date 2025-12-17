Ketu Dosh Ke Upay : केतु दोष दूर करने के लिए ज्योतिषी क्यों देते हैं इस मंदिर में जाने की सलाह?

Ketu Dosh Ke Upay :केतु के भयंकर प्रकोप को शांत करने के लिए यहाँ जरूर जाएं
Ketu Dosh Ke Upay : चित्रगुप्त मंदिर—कांचीपुरम का ये अनोखा मंदिर—उन लोगों के लिए उम्मीद की जगह है, जो अपने जीवन में केतु ग्रह से जुड़ी परेशानियों या अधूरे कर्मों से जूझ रहे हैं। भगवान चित्रगुप्त, यम के दरबार के वो देवता हैं जो हर इंसान के अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इस मंदिर को नाग दोष परिहार के लिए भी बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ लोग दीपक जलाते हैं, अभिषेक करते हैं, और कई पुराने कर्मों को साफ़ करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। इन रस्मों का मकसद है अपने जीवन में नैतिकता और पेशेवर सफलता लाना। मंदिर उन लोगों को खास खींचता है जो कॉस्मिक अलाइनमेंट और कर्मों के समाधान की तलाश में हैं।
हिंदू ज्योतिष में यकीन रखने वालों के लिए, किस्मत का खेल पूरी तरह से कर्मों पर टिका है। कांचीपुरम का चित्रगुप्त मंदिर इस मामले में और भी खास है क्योंकि इसके पास आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही महत्व है। ये मंदिर खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो केतु से जुड़ी मुश्किलों—जैसे बार-बार रुकावट आना, कन्फ्यूजन, या बिना वजह की परेशानियाँ—से छुटकारा चाहते हैं। कई ज्योतिषी भी सलाह देते हैं कि अगर केतु की दशा चल रही हो या नौकरी-धंधे में प्रगति रुक गई हो, तो यहाँ पूजा करना फायदेमंद है।
ज्योतिष के मुताबिक, चित्रगुप्त को केतु का मार्गदर्शक देवता माना गया है। क्लासिकल ज्योतिष कहती है कि केतु का संबंध पिछले जन्म के कर्म, वैराग्य, अचानक आई रुकावटें और आध्यात्मिक टेस्ट जैसी चीज़ों से है। कहा जाता है कि चित्रगुप्त ही सही-गलत का हिसाब रखते हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से कर्मों का संतुलन सुधरता है। खासकर अगर आप केतु महादशा या अंतर्दशा जैसी टफ फेज से गुजर रहे हैं, तो यहां पूजा करने से दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, न्याय की उम्मीद बढ़ती है, और भीतर कुछ बदलता भी है।
नाग दोष परिहार के लिए भी ये मंदिर बहुत जरूरी है। परंपरा कहती है कि अगर नाग दोष की पूजा करनी है तो श्री कालहस्ती जाना चाहिए, लेकिन असली समाधान तभी पूरा होता है जब उसी दिन चित्रगुप्त मंदिर के भी दर्शन कर लिए जाएं। ऐसा मानना है कि चित्रगुप्त ही सांपों और पूर्वजों से जुड़े कर्मों के दुखों को नोट करते हैं और उन्हें हल भी करते हैं।
केतु को शांत करने और कर्म के बोझ से राहत पाने के लिए यहां कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं जैसे सात दीपक जलाना, रंग-बिरंगे कपड़े चढ़ाना, घर में कोल्लू रखना, और भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक करना। बहुत से ज्योतिषी मानते हैं कि ये रिवाज़ पुराने कर्मों को मिटाने का तरीका है और अपने कामों को सुधारने की एक सीधी कोशिश भी। कई लोग कहते हैं कि इन पूजा-पाठ से नैतिक अनुशासन और जिम्मेदारी का अहसास होता है, जिससे इंसान अपने जीवन को सम्मान के साथ जीने की सोचता है, न कि सिर्फ़ बाहरी समस्याएँ हल करने के लिए। यहाँ एक अनूठी परंपरा ये भी है कि महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं या बिना नमक का खाना खाती हैं। मान्यता है कि इससे परिवार में शांति आती है और कर्मों की समस्या कम होती है। पुराने ज़माने में गाँव के बुककीपर और अकाउंटेंट भी यहां आकर अपने काम में ईमानदारी और तरक्की की दुआ करते थे। ये मान्यता ही चित्रगुप्त को ब्रह्मांड के लेखक के रूप में अलग पहचान देती है।
अब मंदिर की बात करें तो, ये जगह नौवीं सदी की है, चोल काल में बनी थी। नेल्लुकारा स्ट्रीट पर बना ये मंदिर तीन मंज़िल के राजगोपुरम से घिरा है, और भगवान चित्रगुप्त को यहां हमेशा कलम और ताड़ के पत्तों के साथ दिखाया गया है ये कर्म और ब्रह्मांडीय न्याय की निशानी है। सबसे बड़ा त्योहार चित्र पूर्णिमा है, जो अप्रैल में मनाया जाता है, लेकिन अमावस्या की रात को भी यहां खास पूजा होती है। ये जगह सिर्फ़ मंदिर नहीं, बल्कि एक तरह से कर्म का रास्ता है। यहाँ आने वाले लोग यही मानते हैं कि कर्म ही किस्मत बनाते हैं, ग्रह नहीं। ग्रह आपको बस झुकाव दिखाते हैं, लेकिन नतीजा आपके कर्म तय करते हैं।
कुल मिलाकर, केतु के बुरे दौर से गुजर रहे लोग या अपने पुराने कर्मों का समाधान ढूंढ रहे लोग, दोनों के लिए कांचीपुरम का चित्रगुप्त मंदिर एक अद्भुत और मजबूत आध्यात्मिक जगह बन गया है। यहाँ आकर लोग अपने भीतर और बाहर दोनों तरह की राहत महसूस करते हैं और शायद इसी में असली शांति छुपी है।
