Ketu Dosh Ke Upay : केतु दोष दूर करने के लिए ज्योतिषी क्यों देते हैं इस मंदिर में जाने की सलाह?

केतु को शांत करने और कर्म के बोझ से राहत पाने के लिए यहां कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं जैसे सात दीपक जलाना, रंग-बिरंगे कपड़े चढ़ाना, घर में कोल्लू रखना, और भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक करना। बहुत से ज्योतिषी मानते हैं कि ये रिवाज़ पुराने कर्मों को मिटाने का तरीका है और अपने कामों को सुधारने की एक सीधी कोशिश भी। कई लोग कहते हैं कि इन पूजा-पाठ से नैतिक अनुशासन और जिम्मेदारी का अहसास होता है, जिससे इंसान अपने जीवन को सम्मान के साथ जीने की सोचता है, न कि सिर्फ़ बाहरी समस्याएँ हल करने के लिए। यहाँ एक अनूठी परंपरा ये भी है कि महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं या बिना नमक का खाना खाती हैं। मान्यता है कि इससे परिवार में शांति आती है और कर्मों की समस्या कम होती है। पुराने ज़माने में गाँव के बुककीपर और अकाउंटेंट भी यहां आकर अपने काम में ईमानदारी और तरक्की की दुआ करते थे। ये मान्यता ही चित्रगुप्त को ब्रह्मांड के लेखक के रूप में अलग पहचान देती है।