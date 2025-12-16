Shukraditya Rajyog : धनु राशि में सूर्य-शुक्र की एंट्री, 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, होगी पैसों की बरसात

Shukraditya Rajyog : सूर्य और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं, ज्योतिष में उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं, इन दोनों ग्रहों की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनता है, जो धन, शोहरत और कामयाबी दिलाता है। खासकर अगर ये योग आपकी कुंडली के अच्छे भावों में बने, तो समझिए किस्मत बदल सकती है। इस बार 20 दिसंबर को ये राजयोग बन रहा है, और चार राशियों के लिए तो ये किसी तोहफे से कम नहीं। इनके लिए हर काम में सफलता के योग हैं, और अचानक से किस्मत साथ देने लगेगी। तो चलिए, जानते हैं कौन सी हैं वो चार राशियां।