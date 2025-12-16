16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shukraditya Rajyog : धनु राशि में सूर्य-शुक्र की एंट्री, 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, होगी पैसों की बरसात

Shukraditya Rajyog: 16 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश कर चुके है। धनु राशि में सूर्य और शुक्र की युति से बन रहा है शुक्रादित्य राजयोग, और इस बार किस्मत चार राशियों पर मेहरबान है—इनके लिए अचानक बड़ा पैसा आ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 16, 2025

Shukraditya Rajyog

Shukraditya Rajyog : शुक्रादित्य राजयोग (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shukraditya Rajyog : सूर्य और शुक्र जब भी एक साथ आते हैं, ज्योतिष में उन्हें बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं, इन दोनों ग्रहों की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनता है, जो धन, शोहरत और कामयाबी दिलाता है। खासकर अगर ये योग आपकी कुंडली के अच्छे भावों में बने, तो समझिए किस्मत बदल सकती है। इस बार 20 दिसंबर को ये राजयोग बन रहा है, और चार राशियों के लिए तो ये किसी तोहफे से कम नहीं। इनके लिए हर काम में सफलता के योग हैं, और अचानक से किस्मत साथ देने लगेगी। तो चलिए, जानते हैं कौन सी हैं वो चार राशियां।

वृषभ राशि

वृषभ वालों के लिए ये योग किसी वरदान से कम नहीं। आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलेंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा, और जो काम लंबे समय से अटके थे, वो भी पूरे होंगे। नौकरी बदलने या नई नौकरी मिलने के भी अच्छे संकेत हैं। लव लाइफ भी बढ़िया चलेगी। कुल मिलाकर, कई रास्तों से पैसा आने के योग बन रहे हैं।

तुला राशि

तुला राशि के लिए सूर्य और शुक्र की युति से बना ये योग लकी साबित होगा। इनकम बढ़ेगी, आर्थिक हालात मजबूत होंगे, और नया काम या नौकरी मिलने के भी पूरे आसार हैं। कारोबार करते हैं तो मुनाफा भी अच्छा होगा। अचानक से बड़ी रकम मिलने के योग बन रहे हैं।

धनु राशि

धनु राशि वालों की तो किस्मत ही बदलने वाली है। इस योग के असर से हर काम में सफलता मिलेगी, और कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। पैसा अचानक से मिल सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय खास तौर पर फायदेमंद रहेगा।

कुंभ राशि

कुंभ वालों को भी शुक्रादित्य राजयोग का पूरा फायदा मिलेगा। बड़ा धन लाभ हो सकता है, जो भी काम रुके हुए थे, अब पूरे होंगे। नई नौकरी की संभावना है, और विदेश यात्रा के भी योग हैं। घर में कोई शुभ काम या समारोह भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़, जानिए बचाव के 4 अचूक उपाय
धर्म/ज्योतिष
Shani Sade Sati 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 04:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukraditya Rajyog : धनु राशि में सूर्य-शुक्र की एंट्री, 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, होगी पैसों की बरसात

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mangal Nakshatra Gochar 2025: दिसंबर के महीने में मंगल करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशि वालों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Mangal Nakshatra Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Numerology 9: कम उम्र में अपार सफलता हासिल करते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 17 December : आज का राशिफल 17 दिसंबर 2025: बुध प्रदोष व्रत के दिन इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 17 December
राशिफल

Jade Stone: जेड स्टोन किन लोगों को करना चाहिए धारण, जानिए इसके फायदे और नियम

jade stone
धर्म/ज्योतिष

Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़, जानिए बचाव के 4 अचूक उपाय

Shani Sade Sati 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.