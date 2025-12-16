Vastu Tips Broken Mirror : घर से तुरंत हटा दें टूटा कांच और शीशा, वर्ना हमेशा के लिए तरक्की से हो जाएंगे दूर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर से टूटा हुआ शीशा तुरंत बाहर कर देना चाहिए। टूटा हुआ शीशा दुर्भाग्य लाने के साथ ही रिश्तों में भी कड़वाहट घोलता है। अगर आपके घर की किसी भी चीज का कांच टूटा हुआ है, तो इसे आज ही बाहर कर दें। इसे घर से बाहर करते ही पॉजीटिव एनर्जी दोबारा आने लगेगी।