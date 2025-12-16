16 दिसंबर 2025,

Tarot Horoscope 17 December 2025 : टैरो भविष्यवाणी : 17 दिसंबर को किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा? जानें धन लाभ के संकेत

Tarot Horoscope 17 December 2025 : : टैरो राशिफल 17 दिसंबर 2025 में जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो भविष्यफल। धन, करियर, व्यापार, यात्रा, सेहत और मानसिक स्थिति पर टैरो कार्ड्स का विस्तृत विश्लेषण पढ़ें। बुधवार, बुध प्रदोष व्रत और ग्रह गोचर का विशेष प्रभाव।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 16, 2025

Tarot Horoscope 17 December 2025

Tarot Horoscope 17 December 2025 : टैरो भविष्यवाणी : : टैरो कार्ड्स में आज 3 राशियों के लिए 'न्यू बिगिनिंग' और करियर के अवसर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Horoscope 17 December 2025 : टैरो राशिफल 17 दिसंबर 2025 : आज बुधवार, पौष मास का 13वां दिन है और बुध प्रदोष व्रत का विशेष संयोग बन रहा है। सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज का दिन कई राशियों के लिए धन लाभ, नई योजनाओं और करियर के अवसर लेकर आया है, वहीं कुछ जातकों को सावधानी और आत्मसंयम की आवश्यकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत टैरो भविष्यफल

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों का आज सारा फोकस ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित करने की तरफ रहेगा। भूमि भवन अथवा ज्वेलरी से जुड़े हुए जातकों को धन लाभ की अच्छी संभावनाएं बन जाती है। व्यापार में निवेश के लिए आपका पैसा खर्च होगा।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को विचार में स्थिरता रहेगी। आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। भावनात्मक बातचीत कर आज आप दूसरों पर द्वारा अपनी बात का प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे। सत्य के मार्ग पर चलकर धन कमाने के सभी प्रयास सफल रहेंगे।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए संघर्षपूर्ण दिन रहने वाला है। क्योंकि, आज नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों ही वर्ग के जातकों को लक्ष्य प्राप्ति में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतर निवेश साधनों का उपयोग करके धन समृद्धि बढ़ाने की कोशिश कामयाब रहेगी।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपको अच्छी खबर सुनने से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक संबंध लाभ प्राप्ति के विशेष अवसर प्रदान करेंगे। दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज रोजगार के क्षेत्र में विशेष अवसर प्राप्त होंगे। तकनीकी योग्यता के द्वारा अपना प्रभाव बनाने में कामयाब रहेंगे। विदेशी संपर्क व्यापार व्यवसाय को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कामकाज से संबंधित ट्रेनिंग या कोई विशेष जानकारी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। धन प्राप्ति में भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। पुराने कामकाज के तरीकों से हटकर कुछ नया प्रयोग करेंगे। धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा है।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के मन में आज किसी न किसी बात तो लेकर एक अनजाना या भय रहेगा। व्यापार-व्यवसाय से संबंधित नकारात्मक विचार मन में चलते रहेंगे। जबकि वास्तव में ऐसा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। जल्दी ही लाभ के अवसर प्राप्त होंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के मन में लगातार नए विचार आएंगे। व्यवसाय के मामले में दिन बहुत अच्छा है। मन को स्थिर रखें और काम पर फोकस करें। धार्मिक यात्रा का योग भी आज आपके लिए बन रहा है। कमाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज उनके दुश्मन परेशान कर सकते है। आपको सलाह है कि फिलहाल, किसी भी भावनाओं में न बहएं। स्वयं पर नियंत्रण से मुश्किल राह को भी आसान बना सकते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने का प्रयास करें। सेहत का ध्यान रखें।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक अपने नूतन विचारों से व्यापार को चमकाने में कामयाब रहेंगे। आज संतान की सहायता से आपका अपने कारोबारियों के साथ संबंध मजबूत बनेंगे। हालांकि, आज आपके सामने एक के बाद एक कई खर्च आ सकते हैं। आज इस राशि की महिलाएं कपड़े और ज्वेलरी पर पैसा खर्च कर सकती हैं।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज प्रतिस्पर्धा से लाभ होगा। आज आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी तारीफ करेंगे। अपने दैनिक रूटीन को लेकर सजग रहेंगे।ऑफिस को सुखदायक बनाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी की संभावना भी बन जाती है।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों का ध्यान नई योजनाओं को बनाने में और उन्हें बेहतर ढंग से शुरू करने की तरफ रहेगा। कामकाज में कलात्मकता रहेगी। करीबी जन आपके काम में सहायक बनेंगे। यात्रा की संभावना भी बनती है। कमाई के लिहाज से आपके अभी प्रयास सफल रहेंगे।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Horoscope 17 December 2025 : टैरो भविष्यवाणी : 17 दिसंबर को किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा? जानें धन लाभ के संकेत

