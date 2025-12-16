Tarot Horoscope 17 December 2025 : टैरो भविष्यवाणी : 17 दिसंबर को किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा? जानें धन लाभ के संकेत

Tarot Horoscope 17 December 2025 : टैरो राशिफल 17 दिसंबर 2025 : आज बुधवार, पौष मास का 13वां दिन है और बुध प्रदोष व्रत का विशेष संयोग बन रहा है। सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जबकि चंद्रमा तुला से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में टैरो कार्ड्स के माध्यम से आज का दिन कई राशियों के लिए धन लाभ, नई योजनाओं और करियर के अवसर लेकर आया है, वहीं कुछ जातकों को सावधानी और आत्मसंयम की आवश्यकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत टैरो भविष्यफल।