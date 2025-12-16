16 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Jade Stone: जेड स्टोन किन लोगों को करना चाहिए धारण, जानिए इसके फायदे और नियम

Jade Stone: रत्न शास्त्र में जेड स्टोन को लकी स्टोन माना गया है। इसको धारण करने से व्यक्ति का लक खुल जाता है। चलिए जानते हैं कि ये स्टोन किन राशिवालों को धारण करना चाहिए और इसको स्टोन को पहनने से क्या लाभ होते हैं।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 16, 2025

jade stone

getty image

Jade Stone: रत्न शास्त्र के नौ रत्नों में से एक रत्न जेड स्टोन है। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को सौरमंडल का प्रतीक माना जाता है। राशि के अनुसार रत्नों को धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह लेने के बाद अपनी राशि के अनुसार ही धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र में कुछ रत्नों को बहुत ही भाग्यशाली रत्न माना गया है। यदि हम इन रत्नों को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि आती है। जेड स्टोन इन्हीं खास रत्नों में से एक है। इस रत्न को पहनने से आपके जीवन में पैसों की तंगी जल्द दूर हो जाएगी और आपके सारे रूके हुए काम पूरे होने लगेंगे। आइए जाने किन लोगों ये रत्न धारण करना चाहिए।

इन राशिवालों को करना चाहिए धारण


रत्न शास्त्र के अनुसार कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए जेड स्टोन बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पन्न रत्न का उपरत्न है, इसलिए इस रत्न को पहनने से इन दोनों राशियों को बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं।

जेड स्टोन धारण करने के लाभ

  • इस रत्न को धारण करने से कारोबार में लाभ मिलता है। मनचाहा मुनाफा प्राप्त होता है।
  • आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए भी जेड स्टोन पहनना लाभकारी माना जाता है।
  • अगर आप किसी काम में अच्छा निर्णय लेना चाहते हैं तो इस रत्न को धारण कर सकते हैं।
  • इस रत्न धारण करने से आंतरिक शांति मिलती है और जीवन में संतुलन बनता है।

जेड स्टोन धारण करने के नियम


जेड स्टोन धारण करने के लिए सबसे अच्छा दिन बुधवार को माना गया है। इस रत्न को चांदी की धातु में गढ़वाकर पहनना चाहिए। इस रत्न को बुधवार के दिन गाय के घी से शुद्ध करके गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए, इसके बाद जेड स्टोन को धारण कर सकते हैं

Published on:

16 Dec 2025 03:00 pm

Astrology and Spirituality / Jade Stone: जेड स्टोन किन लोगों को करना चाहिए धारण, जानिए इसके फायदे और नियम

धर्म/ज्योतिष

