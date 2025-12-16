Jade Stone: जेड स्टोन किन लोगों को करना चाहिए धारण, जानिए इसके फायदे और नियम

Jade Stone: रत्न शास्त्र के नौ रत्नों में से एक रत्न जेड स्टोन है। ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को सौरमंडल का प्रतीक माना जाता है। राशि के अनुसार रत्नों को धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। रत्नों को हमेशा ज्योतिष सलाह लेने के बाद अपनी राशि के अनुसार ही धारण करना चाहिए। रत्न शास्त्र में कुछ रत्नों को बहुत ही भाग्यशाली रत्न माना गया है। यदि हम इन रत्नों को धारण करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि आती है। जेड स्टोन इन्हीं खास रत्नों में से एक है। इस रत्न को पहनने से आपके जीवन में पैसों की तंगी जल्द दूर हो जाएगी और आपके सारे रूके हुए काम पूरे होने लगेंगे। आइए जाने किन लोगों ये रत्न धारण करना चाहिए।