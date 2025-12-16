Numerology : इन तारीखों में जन्मे लोगों को शराब और नॉन-वेज से रहना चाहिए दूर

Numerology and Food Habits : आपकी जन्मतिथि बताती है, कब छोड़ना है नॉन-वेज और शराब, वरना...(फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Numerology and Food Habits : ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी कहती हैं कि कुछ तारीखें ऐसी हैं, जिन पर सूर्य या बृहस्पति जैसे ग्रहों का असर रहता है। इन ग्रहों के अंडर पैदा हुए लोग अगर शराब या मांस खाते हैं, तो ये चीजें उनकी एनर्जी डाउन कर देती हैं। नेगेटिविटी बढ़ जाती है, खुशनसीबी भी साथ छोड़ सकती है। सच कहूं तो, इन चीज़ों से दूर रहना ही समझदारी है, नहीं तो आपके अच्छे कर्म भी बेकार हो सकते हैं।
Which Birth Numbers Avoid Alcohol : इन तारीखों में जन्मे लोगों को कभी भी शराब और नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए। न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष के अनुसार, कुछ जन्म तारीखें और उनके रूलिंग ग्रह इन तामसिक कामों को सपोर्ट नहीं करते हैं और अगर वे ऐसे कामों में शामिल होते हैं तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी देते हैं। इससे उन्हें नेगेटिविटी तो मिलेगी ही, साथ ही बुरी किस्मत भी आएगी। इसलिए इन जन्म तारीखों वाले लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए और इन चीज़ों - शराब और नॉन-वेज खाने से बचना चाहिए। यह उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इससे उनके
अच्छे कर्म खराब हो जाएंगे और वे बुरे कर्मों में बदल जाएंगे। क्या आप उनके बारे में जानने के लिए तैयार हैं? तो, चलिए देखते हैं:
इन बर्थ नंबर वाले लोगों पर सूर्य ग्रह का राज होता है। सूर्य एनर्जी देने वाला ग्रह है और इसे सात्विक भी माना जाता है, इसलिए जब ये लोग शराब और नॉन-वेज खाते हैं तो वे अच्छी वाइब्स पाने के बजाय नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
नंबर 7 वाले लोगों पर केतु ग्रह का राज होता है। हालांकि यह एक शैडो ग्रह है, लेकिन यह स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को दिखाता है, इसलिए जब आप इन तामसिक चीजों को खाना शुरू करते हैं तो यह आपकी पावरफुल एनर्जी को खराब कर देगा और आपको स्ट्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड इंसान बना देगा।
नंबर 3 वाले लोगों पर बृहस्पति का राज होता है, जिसका मतलब है सभी ग्रहों का गुरु, इसलिए इन लोगों को कभी भी शराब और नॉन-वेज खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे न केवल नेगेटिव शक्तियां आएंगी बल्कि आपकी अच्छी किस्मत भी चली जाएगी।
यह एक सात्विक ग्रह है और जब आप ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं तो आप और ज़्यादा नेगेटिव इंसान बन जाते हैं और ज़िंदगी में फंस जाते हैं।
नंबर 2 वाले लोगों पर चंद्रमा ग्रह का राज होता है। यह ग्रह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ग्रह है जो इमोशन, फीलिंग्स और मन को दिखाता है। इन लोगों को शराब पीने और नॉन-वेज खाना खाने से बचना चाहिए। वे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं इसलिए जब वे ऐसी चीजें करते हैं तो उन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।
नंबर 8 वाले लोगों पर शनि ग्रह का राज होता है। यह कर्म और अनुशासन का ग्रह है और जब कर्म की बात आती है तो तामसिक कामों में शामिल होने से बुरी किस्मत आ सकती है, जीवन में रुकावटें आ सकती हैं और सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर यह ग्रह आप पर गुस्सा हो जाए तो आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि नॉन-वेज खाना मतलब क्रूरता को सपोर्ट करना है। अगर आप शनि का गुस्सा नहीं चाहते हैं तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए।
