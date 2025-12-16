Ganesh Chalisa : गणेश चालीसा से स्टूडेंट, व्यापारी और वर्किंग लोगों को मिलती है सफलता, हिंदी अर्थ और लाभ सहित यहां पढ़ें

गणेश चालीसा में भगवान गणेश के रूप, गुण, शक्ति और महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि, गणेश जी सभी संकटों का नाश करने वाले, बुद्धि के दाता और प्रथम पूजे जाने वाले भगवान हैं। उन्हें गजमुख, शुंड, वाहन मूषक और मोदक प्रिय है। चालीसा में गणेश जी के जन्म की कथा, शनि दृष्टि का प्रसंग और गजशीर्ष धारण करने की कथा भी आती है। यह पाठ सीख देता है कि बुद्धि, भक्ति और विनम्रता से कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। इसके नियमित पाठ से जीवन के सारे संकट खत्म होने की मान्यता है। साथ ही पूरे विश्वास और श्रद्धा से पाठ करने पर हर मनोकामना पूरी होती है।