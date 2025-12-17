Palmistry Lines: हथेली पर बनी ऐसी रेखाएं बनाती लोगों को धनवान, समाज में मिलता खूब मान-सम्मान

istock
Palmistry Lines: व्यक्ति के हाथ की रेखाएं व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। हथेली पर मौजूद कुछ रेखाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेली पर ऐसी रेखाएं होती हैं, उन लोगों को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। हाथ की ऐसी रेखाएं व्यक्ति को बहुत ही धनवान बनाती हैं। हथेली की सूर्य रेख, भाग्य रेख, धन रेखा, शनि और सूर्य पर्वत रेखा कुछ प्रमुख रेखाओं में से एक मानी जाती है। जिन लोगों की हथेलियों में ये रेखाएं शुभ स्थिति में होती है, उन लोगों को जीवन में बहुत मान- सम्मान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कौन सी रेखाएं व्यक्ति को धनवान बनाती हैं।
बुध पर्वत रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की हथेलियों में बुध पर्वत रेखा निकलकर शनि पर्वत रेखा की तरफ जाती हैं, ऐसे लोगों को कारोबार में बहुत तरक्की मिलती है। इन लोगों को बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी कामयाबी हासिल हो जाती है। इसके साथ ये लोग एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनते हैं।
सूर्य पर्वत रेखा
जिन लोगों की सूर्य पर्वत रेखा उभरी हुई और स्पष्ट दिखाई देती है, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। अगर हृदय रेखा से निकलने वाली कुछ लकीरे सूर्य पर्वत की तरफ जाती है और छोटे- छोटे त्रिकोण का चिह्न बनाती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि आप पास संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी।
भाग्य रेखा
यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा शनि पर्वत नीचे तक जाती है और उसमें बहुत सारी रेखाएं मौजूद होती हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि ये व्यक्ति देश- विदेश में बहुत नाम कमाएगा। ऐसे लोगों का कारोबार देश से लेकर विदेश तक में भी बहुत फलता- फूलता है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होती है। इनके पास धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। इनका भाग्य इनका साथ हर कदम पर देता है।
मस्तिष्क रेखा
हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा के पास को दोष नहीं होता है और जिनका शुक्र पर्वत भी उभरा हुआ होता है, वो लोग धन अर्जित करने में बहुत आगे रहते हैं। ये लोग बहुत सोच- समझकर खर्च करते हैं। फिजूलखर्च करने से ऐसे लोग हमेशा बचते हैं। धन संचय करने के कारण इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। जिन लोगों की उंगली पतली और सीधी होती है, वो पैसे कमाने में बहुत माहिर होते हैं।
