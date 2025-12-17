Birthmark Meaning Past Life : अपने शरीर पर मौजूद निशानों से पहचानें अपना पिछला कर्मा

गाल, माथा या ठुड्डी पर जोई निशान है तो कहा जाता है कि शायद आत्मा के अंदर "देखे जाने" या खुलकर सामने आने का डर बैठा है। हो सकता है पिछले जन्म में सच बोलने या अपनी पहचान जताने पर रिजेक्शन या मजाक का सामना किया हो। ऐसे लोग आज भी अप्रूवल के लिए तरसते हैं, लेकिन दिल में कुछ नया, अलग और सच्चा कहने की चाह भी होती है। असली सबक? अपने डर को पीछे छोड़कर बिना हिचक के, ईमानदारी से खुद को जाहिर करना।