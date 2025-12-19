19 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 December 2025 : आज का टैरो राशिफल 20 दिसंबर 2025: किस राशि पर मेहरबान हैं शनि देव? जानिए पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 20 दिसंबर 2025: शनिवार के दिन जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो कार्ड के अनुसार भविष्यफल। करियर, धन, व्यापार, नौकरी और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत।

4 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 19, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal

Aaj Ka Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 20 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 December 2025 : आज 20 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन है और आज से पौष मास का 15वां दिन है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों धनु राशि में स्थित हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है, इसलिए आज का दिन कर्म, अनुशासन और धैर्य का संदेश देता है। आज के टैरो राशिफल में टैरो कार्ड्स के माध्यम से यह जाना गया है कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, व्यापार, नौकरी, निवेश और पारिवारिक जीवन के लिहाज़ से कैसा रहेगा। जानिए टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से कौन-सी राशि को मिलेगी सफलता, किसे बरतनी होगी सावधानी और किसके लिए बन रहे हैं नए अवसर।

मेष टैरो राशिफल ARIES (March 21 – April 19) - The Emperor)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए योजना बनाकर काम करेंगे। आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापारियों को धन प्राप्ति की अच्छी संभावना बनती है।

वृषभ टैरो राशिफल TAURUS (April 20 – May 20) - The Hierophant

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक जो फाइनेंस से जुड़े हैं उनके लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। बातचीत के द्वारा ही आज आप अपने कई काम बनाने में सफल रहेंगे। धन संबंधित मामलों में परिवारजनों के साथ आज किसी न किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बनाकर रखें।

मिथुन टैरो राशिफल GEMINI (May 21 – June 20) - The Lovers:

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद विशेष रहेगा। क्योंकि, आज आपके वह सभी काम बनते जाएंगे जो पिछले काफी लंबे समय से अटके हुए थे। आज नौकरीपेशा जातकों के ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक लिहाज से दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।

कर्क टैरो राशिफल CANCER (June 21 – July 22) - The Chariot

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाला है। यदि आप कोई भी फैसला ले रहे हैं तो उसके दोनों पहलुओं पर सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को खुद का हावी न होने दें।

सिंह टैरो राशिफल LEO (July 23 – August 22) - Strength

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन मिलाजुला रहेगा। बहुत से कामों को समय पर पूरा करने का तनाव हावी रहेगा। अपने आप को संतुलित रखते हुए ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। कमाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा क्योंकि, आज आपकी कमाई बहुत ही शानदार रहेगा। आज आपके खर्चे काफी ज्यादा रहेंगे।

कन्या टैरो राशिफल VIRGO (August 23 – September 22) - The Hermit

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के सभी दुश्मन आज ध्वस्त हो जाएंगे। साथ ही आज कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। कोर्ट केस में भी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि, आज ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अनुचित कार्य करने से थोड़ा परहेज करें। पैसे कमाने के लिए सही मार्ग का ही सहारा लें।

तुला टैरो राशिफल LIBRA (September 23 – October 22) - Justice

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातक आज अपने कामकाज पर कम और अपनी हॉबी पर ज्यादा फोकस रखेंगे। आज कामकाज के सिलसिले में आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जिनकी मदद से अपनी योजनाओं को आज बेहतरीन ढंग से पूरा कर पाएंगे। हालांकि, आज निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल SCORPIO (October 23 – November 21) - Death

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक जो व्यापार करते हैं आज उसमें गति थोड़ी धीमी रहेगी। साथ ही आज आप कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाकर काम से संबंधित योजनाएं बनाएंगे। आज पारिवारिक मामलों का तनाव आप पर हावी हो सकता है। आज किसी भी अनजान व्यक्ति से धन का लेनदेन ना करें।

धनु टैरो राशिफल SAGITTARIUS (November 22 – December 21) - Temperance

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज अपना सारा फोकस पब्लिक डीलिंग और सामाजिक संपर्क सूत्र बढ़ाने पर अधिक रहेगा। आत्मविश्वास के साथ आप अपना सारा कार्य करते नजर आएंगे। नौकरीपेशा वर्ग के जातक पिछले काफी समय से जिस प्रोजेक्ट को लेकर परेशान थे वह आज पूरा हो जाएगा। आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है। आज खर्च करते समय अपनी जेब का जरुर ध्यान रखें।

मकर टैरो राशिफल CAPRICORN (December 22 – January 19) - The Devil

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज अपने पैतृक व्यवसाय में संबंधियों की मदद से सभी काम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आज आपके प्रॉपर्टी से संबंधित सभी मामलों में सकारात्मक विचार विमर्श करेंगे। धन संबंधित मामलों में समय आज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपकी सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी।

कुंभ टैरो राशिफल AQUARIUS (January 20 – February 18) - The Star

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातक का मन आज थोड़ा चंचल रहने वाला है। आज नौकरीपेशा वर्ग के जातक आज परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं। वित्तीय योजनाएं बनाने और उनका क्रियान्वयन के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। आज आपके लिए लाभ की भी अच्छी संभावनाएं बन रही है।

मीन टैरो राशिफल PISCES (February 19 – March 20) - The Moon

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़ें। आज किसी से भी न उलझें। साथ ही जोश और भावनाओं में बहकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। कामकाज से संबंधित जरूरी पेपर्स को संभाल कर रखें। आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा है। आपको सलाह है कि सूझबूझ से ही निवेश करें।

