Aaj Ka Tarot Rashifal 20 December 2025 : आज का टैरो राशिफल 20 दिसंबर 2025: किस राशि पर मेहरबान हैं शनि देव? जानिए पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 December 2025 : आज 20 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन है और आज से पौष मास का 15वां दिन है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों धनु राशि में स्थित हैं। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है, इसलिए आज का दिन कर्म, अनुशासन और धैर्य का संदेश देता है। आज के टैरो राशिफल में टैरो कार्ड्स के माध्यम से यह जाना गया है कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन करियर, धन, व्यापार, नौकरी, निवेश और पारिवारिक जीवन के लिहाज़ से कैसा रहेगा। जानिए टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से कौन-सी राशि को मिलेगी सफलता, किसे बरतनी होगी सावधानी और किसके लिए बन रहे हैं नए अवसर।