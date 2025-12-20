Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025 : टैरो राशिफल: ‘The Devil’ और ‘Death’ कार्ड का आपकी राशि पर क्या होगा असर? सावधान रहें!

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025
Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025 : 21 दिसंबर 2025 के विशेष टैरो राशिफल में आपका स्वागत है। जैसे-जैसे साल 2025 का अंत करीब आ रहा है, टैरो कार्ड्स के माध्यम से ब्रह्मांड हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आज का दिन किसी के लिए आर्थिक समृद्धि लेकर आया है, तो किसी के लिए धैर्य और साहस की परीक्षा का समय है। चाहे आप मेष राशि के 'The Emperor' कार्ड की स्थिरता की तलाश में हों या मीन राशि के 'The Moon' की रहस्यमयी ऊर्जा की, यह राशिफल आपको आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए कार्ड्स ने क्या संदेश छुपाया है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज पूरा ध्यान सेविंग्स को बढ़ाने पर रहेगा। साथ ही आज आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी। इसी के साथ आपकी कामकाज में पिछले काफी समय से जो भी बाधाएं आ रही थी वह सभी आज दूर होती जाएंगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा को आज सही दिशा में लगाने की जरूरत है। क्योंकि, आज आपके कई काम बनने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। इसलिए थोड़ा समझदारी से काम करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज सभी संघर्ष का बहुत ही बहादुरी से सामना करेंगे। हालांकि, बीच-बीच में बाधाएं आती रहेंगी। जिन्हें आप अपने साहस के बल पर दूर करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आज आप अपने व्यवसाय के लिए जो भी जितना भी धन खर्च करेंगे वह आपको अच्छी आमदनी कराने में सहायक सिद्ध होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। साथ ही आज आपको कामकाज में आसानी से तरक्की व मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला दिन है। यानी आज आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा आज पूरी हो सकती है। मित्रों के साथ सुनहरे पल बिताने का मौका मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि वह जोश और उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत तेजी से आज आप अपने सभी काम समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। आज आपके दुश्मन आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप आज नए तरीके से काम करना चाहेंगे हालांकि, आपके अधिकारियों को आपका ऐसा करना पसंद नहीं आएगा। कमाई के लिए दिन अच्छा है। आपके प्रयास कामयाब रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक आज अपनी ताकत और बुद्धि के बल पर दुश्मनों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आज आप कार्यस्थल पर दूसरे लोगों की गोपनीय बातों को भी आप बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि, आप अपनी बातों को सीक्रेट रखने का प्रयास करेंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर आज कामकाज को लेकर जुनून काफी हद तक रहने वाला है। व्यापार विस्तार के लिए बिना सोचे समझे कार्य न करें। ग्राहकों के साथ भी नरमी से पेश आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों को आज अपने सभी संघर्षों का बड़ी बहादुरी के साथ सामना करना होगा। आज आपके तेज के आगे दुश्मन टिक नहीं पाएंगे। बेहतरीन दिन है, मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका सलाह है कि फिलहाल, अपने खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज बहुत तेजी से निर्णय लेंगे। लेकिन, इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आगे बढ़ें। कमाई के लिए दिन आज काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आज आपके लिए उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति के योग बनते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के अंदर आज एक अलग ही उतावलेपन देखने को मिलेगा। जिस वजह से माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। कुछ लोग अपने कार्यों को घर से ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। कमाई के लिए दिन सामान्य है। पुराना पैसा प्राप्त करने के प्रयास सार्थक होंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातक आज अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। जोखिम पूर्ण कार्य पूरा करने से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। गलत बयानबाजी से बचना बेहतर रहेगा। कमाई के लिए दिन अच्छा है।
