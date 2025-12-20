20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025 : टैरो राशिफल: ‘The Devil’ और ‘Death’ कार्ड का आपकी राशि पर क्या होगा असर? सावधान रहें!

Today Tarot Horoscope 21 December 2025 : 21 दिसंबर 2025 का टैरो राशिफल: क्या मेष राशि को मिलेगा धन लाभ? या सिंह राशि की बढ़ेगी ताकत? मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल यहां पढ़ें।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 20, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025 : 21 दिसंबर 2025 के विशेष टैरो राशिफल में आपका स्वागत है। जैसे-जैसे साल 2025 का अंत करीब आ रहा है, टैरो कार्ड्स के माध्यम से ब्रह्मांड हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आज का दिन किसी के लिए आर्थिक समृद्धि लेकर आया है, तो किसी के लिए धैर्य और साहस की परीक्षा का समय है। चाहे आप मेष राशि के 'The Emperor' कार्ड की स्थिरता की तलाश में हों या मीन राशि के 'The Moon' की रहस्यमयी ऊर्जा की, यह राशिफल आपको आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से विस्तार से जानते हैं कि आपकी राशि के लिए कार्ड्स ने क्या संदेश छुपाया है।

मेष टैरो राशिफल ARIES (March 21 – April 19) - The Emperor)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज पूरा ध्यान सेविंग्स को बढ़ाने पर रहेगा। साथ ही आज आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी। इसी के साथ आपकी कामकाज में पिछले काफी समय से जो भी बाधाएं आ रही थी वह सभी आज दूर होती जाएंगी।

वृषभ टैरो राशिफल TAURUS (April 20 – May 20) - The Hierophant

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा को आज सही दिशा में लगाने की जरूरत है। क्योंकि, आज आपके कई काम बनने के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। इसलिए थोड़ा समझदारी से काम करें।

मिथुन टैरो राशिफल GEMINI (May 21 – June 20) - The Lovers:

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज सभी संघर्ष का बहुत ही बहादुरी से सामना करेंगे। हालांकि, बीच-बीच में बाधाएं आती रहेंगी। जिन्हें आप अपने साहस के बल पर दूर करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आज आप अपने व्यवसाय के लिए जो भी जितना भी धन खर्च करेंगे वह आपको अच्छी आमदनी कराने में सहायक सिद्ध होगा।

कर्क टैरो राशिफल CANCER (June 21 – July 22) - The Chariot

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। साथ ही आज आपको कामकाज में आसानी से तरक्की व मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला दिन है। यानी आज आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा आज पूरी हो सकती है। मित्रों के साथ सुनहरे पल बिताने का मौका मिलेगा।

सिंह टैरो राशिफल LEO (July 23 – August 22) - Strength

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि वह जोश और उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत तेजी से आज आप अपने सभी काम समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज आपके प्रभाव में भी वृद्धि होगी। आज आपके दुश्मन आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे।

कन्या टैरो राशिफल VIRGO (August 23 – September 22) - The Hermit

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप आज नए तरीके से काम करना चाहेंगे हालांकि, आपके अधिकारियों को आपका ऐसा करना पसंद नहीं आएगा। कमाई के लिए दिन अच्छा है। आपके प्रयास कामयाब रहेंगे।

तुला टैरो राशिफल LIBRA (September 23 – October 22) - Justice

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक आज अपनी ताकत और बुद्धि के बल पर दुश्मनों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आज आप कार्यस्थल पर दूसरे लोगों की गोपनीय बातों को भी आप बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि, आप अपनी बातों को सीक्रेट रखने का प्रयास करेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल SCORPIO (October 23 – November 21) - Death

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के अंदर आज कामकाज को लेकर जुनून काफी हद तक रहने वाला है। व्यापार विस्तार के लिए बिना सोचे समझे कार्य न करें। ग्राहकों के साथ भी नरमी से पेश आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।

धनु टैरो राशिफल SAGITTARIUS (November 22 – December 21) - Temperance

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों को आज अपने सभी संघर्षों का बड़ी बहादुरी के साथ सामना करना होगा। आज आपके तेज के आगे दुश्मन टिक नहीं पाएंगे। बेहतरीन दिन है, मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आपका सलाह है कि फिलहाल, अपने खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास करें।

मकर टैरो राशिफल CAPRICORN (December 22 – January 19) - The Devil

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज बहुत तेजी से निर्णय लेंगे। लेकिन, इस बात का विशेष ख्याल रखें की आप सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आगे बढ़ें। कमाई के लिए दिन आज काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आज आपके लिए उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति के योग बनते हैं।

कुंभ टैरो राशिफल AQUARIUS (January 20 – February 18) - The Star

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों के अंदर आज एक अलग ही उतावलेपन देखने को मिलेगा। जिस वजह से माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। कुछ लोग अपने कार्यों को घर से ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। कमाई के लिए दिन सामान्य है। पुराना पैसा प्राप्त करने के प्रयास सार्थक होंगे।

मीन टैरो राशिफल PISCES (February 19 – March 20) - The Moon

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातक आज अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। जोखिम पूर्ण कार्य पूरा करने से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। गलत बयानबाजी से बचना बेहतर रहेगा। कमाई के लिए दिन अच्छा है।

ये भी पढ़ें

Weekly Horoscope 21 To 27 December : 2026 की दस्तक से पहले बड़ा बदलाव! जानें दिसंबर के इस सप्ताह का पूरा लेखा-जोखा
राशिफल
Weekly Horoscope

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Published on:

20 Dec 2025 02:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025 : टैरो राशिफल: ‘The Devil’ और ‘Death’ कार्ड का आपकी राशि पर क्या होगा असर? सावधान रहें!

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchgrahi Yog in 2026: जनवरी के महीने में बनेगा पंचग्रही योग, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

Panchgrahi Yog in 2026
धर्म/ज्योतिष

Fengshui Tips: घर के इस स्थान पर रखें फेंगशुई के ये सिक्के, चुटकियों में बनेंगे सारे काम

Fengshui Tips
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 21 December : धनु राशि में सूर्य-चंद्र का महासंयोग, आज साल के सबसे छोटे दिन चमकेगी इन 7 राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal 21 December
राशिफल

Numerology: इस मूलांक की लड़कियां कर लेती हैं हर किसी पर भरोसा, प्यार में खाती हैं अक्सर धोखा

Numerology
धर्म/ज्योतिष

साल 2025 का आखिरी साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन राशि तक, कैसा रहेगा आपका साल का अंत?

Weekly Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.