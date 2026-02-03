Mangal Rahu Yuti 2026: फरवरी 2026 में मंगल-राहु की युति: मेष, मकर और मीन के लिए खतरे की घंटी

Mangal Rahu Yuti 2026: मंगल और राहु की 2026 में बनने वाली युति वाकई हलचल मचाने जा रही है। फरवरी आते-आते इन दोनों ग्रहों की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, इस महीने कुंभ राशि में मंगल और राहु मिलेंगे। राहु तो पहले से ही वहां है, और 23 फरवरी को मंगल भी उसी राशि में पहुंच जाएगा। ज्योतिष मानते हैं कि शनि की कुंभ राशि में इन दोनों का साथ तीन राशियों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। जिंदगी में बड़ी परेशानियां दस्तक दे सकती हैं। ऐसे में समझदारी से कदम उठाना ही सही रहेगा।