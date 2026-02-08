Chandra Grahan Holi 2026 : होली पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग, 4 मार्च से पहले कर लें ये काम, भर जाएगा साल खुशहाली से

Chandra Grahan on Holi 2026 : इस होली अपनाएं ये चमत्कारी तरीके, पैसों की नहीं होगी कमी (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Chandra Grahan Holi 2026 : होली 2026 इस बार बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि यह चंद्र ग्रहण के साथ पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए उपाय और पूजा कई गुना फल देती हैं। खासतौर पर भगवान कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख से जुड़े उपाय जीवन में धन, शांति, करियर सफलता और रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो इन पवित्र तरीकों को जरूर अपनाएं।
अगर आप पुरानी किताबों और लोगों की मान्यताओं को देखें, तो होली पर की जाने वाली पूजा और तरीके तेजी से काम करते हैं। भगवान कृष्ण को सिर्फ रंग, मक्खन, मिश्री और दूसरी पसंदीदा चीजें चढ़ाने से खास आशीर्वाद मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि होली पर पूजा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और किस्मत अच्छी होती है। 2026 में, पूर्णिमा 3 मार्च को है, और उसी समय होलिका दहन होगा। रंगों का त्योहार अगले दिन, 4 मार्च को है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए होलिका दहन से कम से कम दो दिन पहले बांसुरी और मोर पंख जैसी पूजा की चीजें घर लाना समझदारी माना जाता है।
भगवान कृष्ण की बांसुरी और मोर पंख प्यार, आकर्षण और खुशहाली के प्रतीक हैं। होली की सुबह, नहा लें, साफ़ कपड़े पहनें और पारंपरिक तरीके से राधा और कृष्ण की पूजा करें। कहा जाता है कि अपने रीति-रिवाज़ों में इन चीजों का इस्तेमाल करने से नतीजे और भी बेहतर होते हैं।
होली की सुबह, अपने घर के मंदिर में एक बांसुरी रखें और सच्ची श्रद्धा से उसकी पूजा करें। उसके बाद रोजाना बांसुरी की पूजा करें। लोगों का मानना है कि इससे पैसों की परेशानियां दूर होती हैं और आपके घर में धन का आना जारी रहता है।
अगर आपके घर में तनाव रहता है या बहुत ज्यादा बहस होती है, तो होली पर बांसुरी की पूजा करें और उसे साफ, पवित्र जगह पर रखें। ऐसा माना जाता है कि इससे बुरी वाइब्स बाहर निकलती हैं और परिवार में शांति बढ़ती है।
अगर काम या बिजनेस आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अपने घर की पूरब या उत्तर-पश्चिम दीवार पर मोर पंख लगाएं। परंपरा के अनुसार, इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है और आपकी कुंडली में राहु से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं।
अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच चीजें तनावपूर्ण लगती हैं, तो होली पर एक साथ बैठकर राधा और कृष्ण की पूजा करें। उन्हें गुलाल और मिठाई चढ़ाएं, फिर पूजा के बाद अपने बेडरूम में मोर पंख रखें। लोग कहते हैं कि इससे आपके रिश्ते में ज्यादा समझ, प्यार और मिठास आती है।
