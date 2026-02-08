Chandra Grahan Holi 2026 : होली पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग, 4 मार्च से पहले कर लें ये काम, भर जाएगा साल खुशहाली से

अगर आप पुरानी किताबों और लोगों की मान्यताओं को देखें, तो होली पर की जाने वाली पूजा और तरीके तेजी से काम करते हैं। भगवान कृष्ण को सिर्फ रंग, मक्खन, मिश्री और दूसरी पसंदीदा चीजें चढ़ाने से खास आशीर्वाद मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि होली पर पूजा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और किस्मत अच्छी होती है। 2026 में, पूर्णिमा 3 मार्च को है, और उसी समय होलिका दहन होगा। रंगों का त्योहार अगले दिन, 4 मार्च को है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए होलिका दहन से कम से कम दो दिन पहले बांसुरी और मोर पंख जैसी पूजा की चीजें घर लाना समझदारी माना जाता है।