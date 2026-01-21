चंद्र ग्रहण 2026 कब है? सूतक, वर्जित काम और मंदिर बंद होने का क्या है रहस्य?

Moon Eclipse, Chandra Grahan 2026 Date Kab hai: भारतीय परंपरा में ग्रहण महज खगोलीय घटना नहीं है बल्कि इसे धर्म, आस्था और आत्मशुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि जैसे ही ग्रहण नजदीक आता है, लोगों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। ग्रहण कब है, भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल लगेगा या नहीं और इस दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस आर्टिकल में देने वाले हैं।