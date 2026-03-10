Ketu Gochar 2026 : केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026: 29 मार्च को मघा नक्षत्र में प्रवेश, मेष, सिंह और धनु की किस्मत चमकेगी

Ketu Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन जीवन के कई क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। 29 मार्च 2026 को केतु अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश करने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्थिति माना जाता है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो उसकी ऊर्जा और प्रभाव काफी बढ़ जाते हैं। इस परिवर्तन का असर खासतौर पर तीन राशियों मेष, सिंह और धनु पर सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। इन राशियों के लोगों के लिए यह समय करियर, आर्थिक स्थिति और जीवन की दिशा में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।