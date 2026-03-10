Ketu Gochar 2026 : केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026: 29 मार्च को मघा नक्षत्र में प्रवेश, मेष, सिंह और धनु की किस्मत चमकेगी

Ketu Gochar 2026 : केतु नक्षत्र परिवर्तन 2026 : 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेगा (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Ketu Gochar 2026 : वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन जीवन के कई क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालता है। 29 मार्च 2026 को केतु अपने ही नक्षत्र मघा में प्रवेश करने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्थिति माना जाता है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो उसकी ऊर्जा और प्रभाव काफी बढ़ जाते हैं। इस परिवर्तन का असर खासतौर पर तीन राशियों मेष, सिंह और धनु पर सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। इन राशियों के लोगों के लिए यह समय करियर, आर्थिक स्थिति और जीवन की दिशा में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।
केतु ज्योतिष के शैडो प्लैनेट्स में से एक अपने ही नक्षत्र, मघा में जाएगा। वैदिक ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है, तो उसका असर और बढ़ जाता है। यह खास ट्रांजिट तीन राशियों के लिए गोल्डन पीरियड बन जाता है। सोच रहे हैं कि क्या आप उनमें से एक हैं, या आप किस तरह की किस्मत की उम्मीद कर सकते हैं? चलिए जानते हैं।
मेष राशि वालों के लिए यह उन सुनहरे मौकों को पाने का समय है। आपके करियर के लिए नए दरवाजे खुलेंगे, और आप आखिरकार लंबे समय से रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। बिजनेस करने वालों को अचानक, भारी मुनाफे की उम्मीद हो सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बिना सोचे-समझे फैसले लेंगे, और हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे असरदार इंसान से भी हो जाए जो आपके लिए नई संभावनाएं खोल दे।
सिंह राशि वालों, खुशी और खुशहाली की लहर के लिए तैयार हो जाइए। फाइनेंशियली यह समय शानदार लग रहा है। पुराने इन्वेस्टमेंट से आखिरकार मुनाफा होगा, और काम पर प्रमोशन का अच्छा चांस है। अगर आपने विदेश में काम करने का सपना देखा है, तो यह आपके लिए सही समय हो सकता है। घर पर सब कुछ शांतिपूर्ण और लकी लगेगा। फैमिली सपोर्ट मजबूत रहेगा, और आपको बस हवा का साथ महसूस होगा।
धनु राशि वालों के लिए, मघा में केतु बड़ी जीत की नींव रखेगा। आपको काम पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, और बिजनेस करने वाले लोग कोई बड़ी डील पक्की कर सकते हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि आप काम के लिए विदेश यात्रा पर जाएं। इसके अलावा आप खुद को आध्यात्मिक या धार्मिक कामों की ओर आकर्षित पा सकते हैं, जिससे आपको शांति और क्लैरिटी का एहसास होगा जिसकी आपको चाहत थी।
अगर आप मेष, सिंह, या धनु हैं तो तैयार हो जाइए। 2026 में केतु का गोचर चीजों को एक लेवल ऊपर ले जाएगा, जिससे आपकी जिंदगी में मौके, सफलता के मौके आएंगे।
