Jupiter Margi In Gemini: गुरु का बड़ा गोचर,11 मार्च को मिथुन में मार्गी होंगे बृहस्पति, कुछ राशियों के लिए चेतावनी के संकेत

Jupiter Margi in Gemini effects on zodiac signs
Jupiter Margi In Gemini: वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, विवाह और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी गुरु की चाल में बदलाव होता है, तो इसका असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 11 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 56 मिनट पर बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। गुरु की यह स्थिति लंबे समय तक प्रभाव डालने वाली मानी जा रही है। ऐसे में कुछ राशियों को इस दौरान अपने फैसले बहुत सोच-समझकर लेने की सलाह दी जा रही है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना मिला-जुला प्रभाव दे सकता है। कामकाज में कुछ रुकावटें या योजनाओं में देरी महसूस हो सकती है। इस समय जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। खासकर जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें।
कर्क राशि के जातकों को इस दौरान पैसों के लेन-देन में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, क्योंकि ऐसे निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि धैर्य के साथ और शांत दिमाग से हर काम करें।
मकर राशि के लोगों के लिए यह समय सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। बेवजह के विवाद या बहस से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। नौकरी या व्यापार से जुड़े कामों में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतना जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना ही समझदारी होगी।
