Jupiter Margi In Gemini: गुरु का बड़ा गोचर,11 मार्च को मिथुन में मार्गी होंगे बृहस्पति, कुछ राशियों के लिए चेतावनी के संकेत

Jupiter Margi In Gemini: वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य, विवाह और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी गुरु की चाल में बदलाव होता है, तो इसका असर सभी राशियों के जीवन पर पड़ता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 11 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 56 मिनट पर बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे। गुरु की यह स्थिति लंबे समय तक प्रभाव डालने वाली मानी जा रही है। ऐसे में कुछ राशियों को इस दौरान अपने फैसले बहुत सोच-समझकर लेने की सलाह दी जा रही है।