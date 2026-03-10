Hindu Nav Varsh 2026 Rashifal: हिंदू नववर्ष 2026 राशिफल गुरु होंगे वर्ष के राजा, मंगल मंत्री, जानें मेष से मीन तक किस राशि का चमकेगा भाग्य

Hindu Nav Varsh 2026 Rashifal: अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हिंदू परंपरा में नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से मानी जाती है। इस वर्ष हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026 से आरंभ होगा और इसके साथ विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस संवत्सर में गुरु बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री रहेंगे, जिससे पूरे वर्ष विशेष ज्योतिषीय प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में देश-दुनिया के साथ-साथ 12 राशियों के जीवन में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। (Hindu New Year 2026 Predictions)