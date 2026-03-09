Rashifal 9 March: आज का राशिफल 9 मार्च 2026: चंद्रमा तुला राशि में, जानें किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 9 March 2026: आज 9 मार्च 2026, सोमवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए आज का दिन सफलता और अवसर लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में थोड़ा सतर्क रहना पड़ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर पंडित मुकेश भारद्वाज से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का आज का विस्तृत राशिफल।