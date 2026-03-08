Aaj Ka Tarot Rashifal: मेष को सफलता, वृषभ-मिथुन को संभलकर चलने की सलाह, जानें बाकी राशियों के लिए क्या कहता है आज का टैरो राशिफल

Today 9th March Tarot Card Horoscope : टैरो राशिफल 9 मार्च 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)
Aaj Ka Tarot Rashifal, 9 March 2026: प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सोमवार का दिन नई ऊर्जा और नए सप्ताह की शुरुआत का संकेत देता है। आज टैरो कार्ड्स के संकेत कुछ राशियों के लिए सफलता और नए अवसर लेकर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ को संभलकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। जिन कामों को आप लंबे समय से शुरू करना चाहते थे, उनमें प्रगति होने की संभावना है। दोपहर के बाद परिस्थितियों में हल्का बदलाव महसूस हो सकता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें।
आज वृषभ राशि के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी और के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अपने काम पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा।
मिथुन राशि के जातकों के मन में आज किसी बात को लेकर दुविधा बनी रह सकती है। मानसिक उलझन और बेचैनी महसूस हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए शांत रहकर स्थितियों को संभालने की कोशिश करें।
कर्क राशि के लोगों को आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मन में शांति का भाव रहेगा, लेकिन संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं मन में बनी रह सकती हैं।
सिंह राशि वालों को आज अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनकी सेहत थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में अगर आप सही योजना बनाते हैं तो बचत करने में सफलता मिल सकती है।
कन्या राशि के लोगों को आज अपनी दिनचर्या और खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही करने पर सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि कामकाज में सफलता और संतोष मिलने के संकेत हैं।
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रह सकता है। कम समय में ज्यादा काम निपटाने की क्षमता आज आपके अंदर देखने को मिलेगी। आपकी सक्रियता आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है।
वृश्चिक राशि के लोगों को आज व्यवसाय में अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में माता पक्ष से सहयोग मिलेगा, लेकिन संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर मन थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है।
धनु राशि के जातकों को आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि धैर्य और समझदारी से आप धीरे-धीरे इन समस्याओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। मन में चल रहे संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें।
मकर राशि वालों के लिए आज संयम बेहद जरूरी है। कामकाज में शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखने से सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ और बचत के अवसर बन सकते हैं।
कुंभ राशि के लोगों को घरेलू मामलों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है।
मीन राशि के लोगों के लिए आज अधूरे काम पूरे करने का अच्छा समय हो सकता है। यदि आप प्रयास करेंगे तो रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही गलत संगति और किसी भी तरह की बुरी आदत से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
