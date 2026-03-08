Aaj Ka Tarot Rashifal: मेष को सफलता, वृषभ-मिथुन को संभलकर चलने की सलाह, जानें बाकी राशियों के लिए क्या कहता है आज का टैरो राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal, 9 March 2026: प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सोमवार का दिन नई ऊर्जा और नए सप्ताह की शुरुआत का संकेत देता है। आज टैरो कार्ड्स के संकेत कुछ राशियों के लिए सफलता और नए अवसर लेकर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ को संभलकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।