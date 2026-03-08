8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: मेष को सफलता, वृषभ-मिथुन को संभलकर चलने की सलाह, जानें बाकी राशियों के लिए क्या कहता है आज का टैरो राशिफल

9 March 2026, aaj ka horoscope, aaj ka rashifal, aaj ka rashifal kumbh, aaj ka tarot rashifal, Aaj Ka Tarot Rashifal 9 March 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal Dhanu, Aaj Ka Tarot Rashifal Kark, Aaj Ka Tarot Rashifal Mesh, Aaj Ka Tarot Rashifal Mithun, Aaj Ka Tarot Rashifal Singh, horoscope cancer, Horoscope Gemini, Horoscope Taurus, kal ka rashifal, Tarot Rashifal 9 March, tarot rashifal today in hindi, Today Horoscope Pisces, today mesh rashifal, Today Tarot Horoscope 9 March, Today Tarot Horoscope 9 March 2026, Today Tarot Horoscope Aquarius, Today Tarot Horoscope Aries, आज का राशिफल, आज का राशिफल 9 मार्च 2026, कुंभ टैरो राशिफल, धनु टैरो राशिफल, मीन टैरो राशिफल, मेष राशि टुडे, मेष राशि हिंदी,

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 08, 2026

Aaj Ka Tarot Rashifal 9 March 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal

Today 9th March Tarot Card Horoscope : टैरो राशिफल 9 मार्च 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)

Aaj Ka Tarot Rashifal, 9 March 2026: प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, सोमवार का दिन नई ऊर्जा और नए सप्ताह की शुरुआत का संकेत देता है। आज टैरो कार्ड्स के संकेत कुछ राशियों के लिए सफलता और नए अवसर लेकर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ को संभलकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

मेष टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Mesh)

मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। जिन कामों को आप लंबे समय से शुरू करना चाहते थे, उनमें प्रगति होने की संभावना है। दोपहर के बाद परिस्थितियों में हल्का बदलाव महसूस हो सकता है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें।

वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Vrishabh)

आज वृषभ राशि के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। किसी और के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अपने काम पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Mithun)

मिथुन राशि के जातकों के मन में आज किसी बात को लेकर दुविधा बनी रह सकती है। मानसिक उलझन और बेचैनी महसूस हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए शांत रहकर स्थितियों को संभालने की कोशिश करें।

कर्क टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि के लोगों को आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मन में शांति का भाव रहेगा, लेकिन संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं मन में बनी रह सकती हैं।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Singh)

सिंह राशि वालों को आज अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनकी सेहत थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में अगर आप सही योजना बनाते हैं तो बचत करने में सफलता मिल सकती है।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kanya)

कन्या राशि के लोगों को आज अपनी दिनचर्या और खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही करने पर सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि कामकाज में सफलता और संतोष मिलने के संकेत हैं।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रह सकता है। कम समय में ज्यादा काम निपटाने की क्षमता आज आपके अंदर देखने को मिलेगी। आपकी सक्रियता आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि के लोगों को आज व्यवसाय में अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में माता पक्ष से सहयोग मिलेगा, लेकिन संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर मन थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि के जातकों को आज कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि धैर्य और समझदारी से आप धीरे-धीरे इन समस्याओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। मन में चल रहे संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि वालों के लिए आज संयम बेहद जरूरी है। कामकाज में शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखने से सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ और बचत के अवसर बन सकते हैं।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि के लोगों को घरेलू मामलों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है।

मीन टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Meen)

मीन राशि के लोगों के लिए आज अधूरे काम पूरे करने का अच्छा समय हो सकता है। यदि आप प्रयास करेंगे तो रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही गलत संगति और किसी भी तरह की बुरी आदत से दूर रहने की सलाह दी जाती है।

ये भी पढ़ें

Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को मीन राशि में बनेगा दुर्लभ संयोग, 3 राशियों के रिश्तों में आ सकती है उथल-पुथल
राशिफल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Mar 2026 03:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal: मेष को सफलता, वृषभ-मिथुन को संभलकर चलने की सलाह, जानें बाकी राशियों के लिए क्या कहता है आज का टैरो राशिफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को मीन राशि में बनेगा दुर्लभ संयोग, 3 राशियों के रिश्तों में आ सकती है उथल-पुथल

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: सूर्य देव की कृपा से जानें आज का टैरो राशिफल, किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान

Today Tarot Horoscope 8 March 2026, Today Tarot Horoscope,
राशिफल

Rashifal 8 March: 8 मार्च 2026 का राशिफल: रंग पंचमी पर कैसा रहेगा आपका दिन, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 8 March
राशिफल

Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा के आगमन से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, मिलेंगे तरक्की के बड़े अवसर

Chaitra Navratri 2026 lucky rashiyan, Navratri 2026 astrology prediction in Hindi, मां दुर्गा की कृपा से भाग्यशाली राशियां 2026,
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 8 To 14 March: टैरो साप्ताहिक भविष्यफल, तुला-वृश्चिक के रिश्तों में सुधार, मकर और कुंभ को करियर में नए अवसर

Aries to Pisces Weekly Tarot, Career and Love Tarot Reading,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.