Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को मीन राशि में बनेगा दुर्लभ संयोग, 3 राशियों के रिश्तों में आ सकती है उथल-पुथल

Surya Shani Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 15 मार्च 2026 को सूर्य और शनि मीन राशि में युति बनाने जा रहे हैं। सूर्य और शनि को पिता-पुत्र ग्रह माना जाता है, इसलिए इनका एक साथ आना विशेष प्रभाव डालता है। इस ग्रह संयोग के कारण कुछ राशियों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खासकर रिश्तों, प्रतिष्ठा और आपसी तालमेल में तनाव की स्थिति बन सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से 3 राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है।