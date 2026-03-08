Surya Shani Yuti 2026: 15 मार्च को मीन राशि में बनेगा दुर्लभ संयोग, 3 राशियों के रिश्तों में आ सकती है उथल-पुथल

zodiac signs affected by Surya Shani Yuti|फोटो सोर्स- Chatgpt
Surya Shani Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 15 मार्च 2026 को सूर्य और शनि मीन राशि में युति बनाने जा रहे हैं। सूर्य और शनि को पिता-पुत्र ग्रह माना जाता है, इसलिए इनका एक साथ आना विशेष प्रभाव डालता है। इस ग्रह संयोग के कारण कुछ राशियों के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खासकर रिश्तों, प्रतिष्ठा और आपसी तालमेल में तनाव की स्थिति बन सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से 3 राशियों को इस दौरान अधिक सतर्क रहकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह युति सप्तम भाव में बनने जा रही है, जो विवाह और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण दांपत्य जीवन में हल्की-फुल्की तकरार या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। पार्टनर के साथ संवाद में सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहेगा।इस समय बहस करने के बजाय अपने साथी की बात सुनना और उनकी भावनाओं को समझना रिश्ते को मजबूत बनाए रख सकता है। यदि आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो धन और निर्णय से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा।
धनु राशि वालों के लिए यह युति चतुर्थ भाव में बन रही है, जो घर-परिवार, सुख और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। ऐसे में परिवार के भीतर किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, खासकर माता-पिता के साथ विचारों में टकराव संभव है।इस समय संयम और सम्मान बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनने से रोकना और धैर्य के साथ बातचीत करना रिश्तों को संतुलित रख सकता है।
कुंभ राशि के लोगों के लिए यह युति द्वितीय भाव में बन रही है, जो परिवार और धन से जुड़ा होता है। इस वजह से पारिवारिक संपत्ति या पैसों से जुड़े मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है।इस दौरान जल्दबाजी में कोई आर्थिक निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। साथ ही गलत संगति से दूर रहना और सामाजिक व्यवहार में सावधानी रखना आपकी छवि को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है।
