Saptahik Tarot Rashifal 8 To 14 March: टैरो साप्ताहिक भविष्यफल, तुला-वृश्चिक के रिश्तों में सुधार, मकर और कुंभ को करियर में नए अवसर

तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह किसी पार्टी, समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। किसी खास व्यक्ति के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं या कोई पुरानी दूरी खत्म हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं और आपकी रचनात्मक सोच भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी।