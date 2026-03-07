7 मार्च 2026,

शनिवार

राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 8 To 14 March: टैरो साप्ताहिक भविष्यफल, तुला-वृश्चिक के रिश्तों में सुधार, मकर और कुंभ को करियर में नए अवसर

Saptahik Tarot Rashifal 8 To 14 March: नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है और किन राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आ सकता है? वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय सावधानी और समझदारी से कदम बढ़ाने का भी हो सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 07, 2026

Aries to Pisces Weekly Tarot, Career and Love Tarot Reading,

Weekly Tarot Horoscope 8 To 14 March 2026| फोटो सोर्स- Freepik

Saptahik Tarot Rashifal 8 To 14 March: टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि यह सप्ताह कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है। कुछ राशियों के रिश्तों में सुधार होगा, तो कुछ को करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार तुला से मीन राशि तक के लोगों के लिए यह सप्ताह क्या खास संकेत दे रहा है।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Tula Saptahik Tarot Rashifal 2026)

तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से सकारात्मक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे। इस सप्ताह किसी पार्टी, समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। किसी खास व्यक्ति के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं या कोई पुरानी दूरी खत्म हो सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के संकेत हैं और आपकी रचनात्मक सोच भी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 2026)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बदलावों से भरा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या नई दिशा मिल सकती है। जीवन में चल रही कोई पुरानी समस्या हल होने के संकेत हैं, जिससे मन हल्का महसूस होगा। किसी पुराने मित्र या पुराने प्रेम संबंध से दोबारा संपर्क हो सकता है। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Tarot Rashifal 2026)

धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह नई सोच और नई योजनाओं का रहेगा। आपकी प्लानिंग पहले से बेहतर होगी और इसका लाभ आपको कामकाज में मिलेगा। पढ़ाई, यात्रा या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने काम को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का भी मौका मिल सकता है। किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से मुलाकात या मार्गदर्शन आपको नई दिशा दे सकता है।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल (Makar Weekly Tarot Rashifal 2026)

मकर राशि के लोगों का ध्यान इस सप्ताह मुख्य रूप से करियर और अपने लक्ष्यों पर रहेगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। पहले की गई मेहनत का परिणाम अब मिलना शुरू हो सकता है। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि रिश्तों में थोड़ा धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा। संतुलित व्यवहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Saptahik Tarot Rashifal 2026)

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह नई ऊर्जा और नए विचार लेकर आएगा। करियर के क्षेत्र में कोई अच्छा अवसर मिल सकता है जो आपकी प्रगति का रास्ता खोल सकता है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और लोगों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी। मान-सम्मान मिलने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Weekly Tarot Rashifal 2026)

मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और प्रभाव में वृद्धि का संकेत दे रहा है। किसी पुराने मुद्दे या अधूरे काम को लेकर आप व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन इसे सुलझाने में सफलता मिलने की संभावना है। भावनात्मक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे और इसका असर आपके फैसलों में भी दिखाई देगा। प्रेम संबंधों के मामले में समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

