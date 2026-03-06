6 मार्च 2026,

शुक्रवार

धर्म/ज्योतिष

Shani Gochar 2026 : रेवती नक्षत्र में शनि की एंट्री से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani Nakshatra Parivartan 2026 : 17 मई 2026 को शनि देव 30 साल बाद रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस गोचर से मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों को करियर में सफलता, धन लाभ और नई अवसर मिल सकते हैं। जानिए इस शनि गोचर का आपकी राशि पर क्या असर होगा।

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 06, 2026

Shani Gochar 2026

Shani Transit 2026: 17 मई से इन 3 राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shani Gochar Revati Nakshatra 2026 : ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना जाता है। जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन इस बार का बदलाव बेहद खास है। 17 मई 2026 को शनि देव करीब 30 साल बाद बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनि और बुध के बीच गहरी मित्रता है। जब कर्म के देवता (शनि) बुद्धि के स्वामी (बुध) के नक्षत्र में कदम रखते हैं, तो यह योग रंक को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं कि इस गोचर से किन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या असर होगा।

क्यों खास है रेवती नक्षत्र और शनि का मेल? | Shani Gochar Revati Nakshatra 2026

रेवती नक्षत्र आकाशमंडल का 27वां और अंतिम नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध हैं और देवता पुषण (मार्गदर्शक) हैं। यह नक्षत्र सुख, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब शनि इस नक्षत्र में आते हैं, तो वे व्यक्ति को उसकी पुरानी मेहनत का मीठा फल देना शुरू करते हैं। यह समय रणनीतिक फैसलों और व्यापारिक विस्तार के लिए सबसे सटीक माना जाता है।

इन 3 राशियों की खुल सकती है किस्मत | 3 Lucky Rashi

1. मिथुन राशि (Gemini): अटके काम होंगे पूरे

मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध देव हैं। शनि का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

  • करियर: अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश में थे, तो 17 मई के बाद आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है।
  • फायदा: आईटी, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को विदेश से नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं।
  • खास सलाह: अपनी वाणी पर संयम रखें, आपकी चतुराई आपको बड़ा धन लाभ कराएगी।

2. कन्या राशि (Virgo): सफलता चूमेगी कदम

कन्या राशि वालों के लिए यह समय अपनी काबिलियत साबित करने का है।

  • नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा। बॉस के साथ बिगड़े रिश्ते सुधरेंगे।
  • शिक्षा: जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
  • आर्थिक पक्ष: पुराने निवेश से अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।

3. मकर राशि : बढ़ेगा मान-सम्मान

मकर राशि के स्वामी खुद शनि देव हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे गहरा और सकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा।

  • व्यापार: अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो यह सही समय है। सरकारी टेंडर या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
  • लाइफ स्टाइल: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा और आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
  • यात्रा: काम के सिलसिले में की गई यात्राएं भविष्य के लिए मुनाफे का सौदा साबित होंगी।

शनि को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय

भले ही शनि इन राशियों के लिए शुभ हैं, लेकिन उनकी कृपा और अधिक पाने के लिए आप ये छोटे उपाय कर सकते हैं:

  • शनिवार को दान: काले तिल, छाता या चमड़े के जूतों का दान जरूरतमंदों को करें।
  • पीपल की पूजा: शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
  • मजदूरों का सम्मान: शनि देव कर्म के देवता हैं, इसलिए अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों या मजदूरों को खुश रखें, इससे शनि कभी कुपित नहीं होते।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

संबंधित विषय:

