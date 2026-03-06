Shani Gochar 2026 : रेवती नक्षत्र में शनि की एंट्री से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनि और बुध के बीच गहरी मित्रता है। जब कर्म के देवता (शनि) बुद्धि के स्वामी (बुध) के नक्षत्र में कदम रखते हैं, तो यह योग रंक को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं कि इस गोचर से किन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या असर होगा।