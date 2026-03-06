Shani Gochar 2026 : रेवती नक्षत्र में शनि की एंट्री से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani Transit 2026: 17 मई से इन 3 राशियों पर बरसेगी शनि की कृपा (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shani Gochar Revati Nakshatra 2026 : ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना जाता है। जब भी शनि अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन इस बार का बदलाव बेहद खास है। 17 मई 2026 को शनि देव करीब 30 साल बाद बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि शनि और बुध के बीच गहरी मित्रता है। जब कर्म के देवता (शनि) बुद्धि के स्वामी (बुध) के नक्षत्र में कदम रखते हैं, तो यह योग रंक को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है। आइए जानते हैं कि इस गोचर से किन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या असर होगा।
रेवती नक्षत्र आकाशमंडल का 27वां और अंतिम नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध हैं और देवता पुषण (मार्गदर्शक) हैं। यह नक्षत्र सुख, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जब शनि इस नक्षत्र में आते हैं, तो वे व्यक्ति को उसकी पुरानी मेहनत का मीठा फल देना शुरू करते हैं। यह समय रणनीतिक फैसलों और व्यापारिक विस्तार के लिए सबसे सटीक माना जाता है।
मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध देव हैं। शनि का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
कन्या राशि वालों के लिए यह समय अपनी काबिलियत साबित करने का है।
मकर राशि के स्वामी खुद शनि देव हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे गहरा और सकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा।
भले ही शनि इन राशियों के लिए शुभ हैं, लेकिन उनकी कृपा और अधिक पाने के लिए आप ये छोटे उपाय कर सकते हैं:
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
