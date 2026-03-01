अबीर-गुलाल और टेसू के रंगों से खेले जाएंगे बाबा गुमानदेव हनुमान के संग होली

उज्जैन। पिपली नाका स्थित अति प्राचीन बाबा गुमानदेव हनुमान मंदिर में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजन 7 मार्च 2026, शनिवार को रात्रि 8 बजे मंदिर परिसर में संपन्न होगा। मंदिर के गादीपति पंडित चंदन श्याम नारायण व्यास ने बताया कि इस विशेष अवसर पर श्रद्धालु शास्त्रोक्त विधि और मंत्रोच्चार के साथ बाबा गुमानदेव हनुमान जी महाराज को अबीर और गुलाल अर्पित कर होली उत्सव मनाएंगे।