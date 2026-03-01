6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गर्मी के तेवर चढ़ने शुरू…CMO ने हीट स्ट्रोक इलाज की तैयारी के दिए निर्देश, झोलाछाप के पास इलाज कराने से बचें

होली के बाद अचानक मौसम में तेजी से परिवर्तन आया है, सूरज की तपिश धीरे धीरे गति पकड़ रही है। इसको देखते हुए CMO ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अभी से तैयारी दुरुस्त करने का निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 06, 2026

Up news, Gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, CMO गोरखपुर

गोरखपुर में अब धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, स्वास्थ्य विभाग ने सूरज की तपिश से जुड़ी बीमारियों के बचाव और इलाज की तैयारी शुरू कर दी है। CMO गोरखपुर डॉ. राजेश झा ने जिला और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों में जरूरी दवाएं, उपकरण और उपचार की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ली जाए।

गर्मी बढ़ने पर होने वाली बीमारियों के प्रति करें जागरूक

इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। CMO ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से अब तापमान बढ़ने के संकेत मिले हैं। इस दौरान हीट स्ट्रोक और अन्य मौसमी बीमारियों के मामले सामने आ सकते हैं। इसे देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पहले से तैयार रहने को कहा गया है।

अधिक परेशानी पर लें एंबुलेंस सेवा का लाभ, सूर्य की तपिश से बचें

जनता को आगाह करते हुए CMO ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को तेज गर्मी के कारण अधिक परेशानी होती है तो उसे तुरंत 108 एम्बुलेंस की सहायता से नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाए। मरीज का उपचार प्रशिक्षित चिकित्सक से ही कराया जाए और किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति या झोलाछाप के पास इलाज कराने से बचें।

आम जनता से किए गर्मी बढ़ने पर सचेत रहने की अपील

उन्होंने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में हीट स्ट्रोक और अन्य मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी दवाएं और उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। CMO ने कहा कि आशा, ANM और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को बदलते मौसम में अपनाए जाने वाले खानपान और दिनचर्या के बारे में जागरूक करेंगे।

ये भी पढ़ें

UP SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आज आखिरी मौका, घर बैठे करें आवेदन, जानें फॉर्म 6, 7 और 8 का पूरा गणित
लखनऊ
यूपी एसआइआर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 10:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गर्मी के तेवर चढ़ने शुरू…CMO ने हीट स्ट्रोक इलाज की तैयारी के दिए निर्देश, झोलाछाप के पास इलाज कराने से बचें

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में फरार चल रही BSA देवरिया पर 10 हजार का इनाम घोषित…सस्पेंड बीएसए और क्लर्क 13 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पुलिसकर्मियों व प्रशिक्षुओं को दौड़ लगवाकर फिटनेस और अनुशासन पर दिया जोर

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

सत्ता और शराब का नशा…गोरखपुर पुलिस रही मेहरबान, थाने में आरोपी ने शर्ट बदला…हिरासत के दौरान जींस की पॉकेट में हाथ डाले आया नजर

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

हिट एंड रन केस में मृतकों की संख्या दो हुई, मेडिकल स्टूडेंट की पहले ही हो चुकी है दर्दनाक मौत

Up news, accident news
गोरखपुर

गोरखपुर में फॉर्च्यूनर का कहर…स्कूटी सवार MBBS छात्र को उड़ाया, आधे घंटे तक ओवरब्रिज की रेलिंग पर लटकती रही लाश

Up news, accident news
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.