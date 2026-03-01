गर्मी के तेवर चढ़ने शुरू…CMO ने हीट स्ट्रोक इलाज की तैयारी के दिए निर्देश, झोलाछाप के पास इलाज कराने से बचें

इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि लोगों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपायों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। CMO ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से अब तापमान बढ़ने के संकेत मिले हैं। इस दौरान हीट स्ट्रोक और अन्य मौसमी बीमारियों के मामले सामने आ सकते हैं। इसे देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को पहले से तैयार रहने को कहा गया है।