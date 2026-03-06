सत्ता और शराब का नशा…गोरखपुर पुलिस रही मेहरबान, थाने में आरोपी ने शर्ट बदला…हिरासत के दौरान जींस की पॉकेट में हाथ डाले आया नजर

बुधवार को जब यह हादसा हुआ तो ओवरब्रिज पर हड़कंप मच गया इस बीच फॉर्च्यूनर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही शाहपुर और कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज ट्रेस करते हुए आरोपी चालक गोल्डन साहनी को घर से हिरासत में ले किया और फॉर्च्यूनर सीज कर दी। तब तक शहर में यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी और आरोपी गोल्डन साहनी की कारगुजारियां भी खुलने लगी।