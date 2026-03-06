Chinese Manja: लखनऊ में फिर जानलेवा बना चाइनीज मांझा, दो लोग घायल, सड़कों पर बढ़ा खतरा

इसी तरह की दूसरी घटना नाका पुल के पास हुई। यहां बाइक से जा रहे एक छात्र के चेहरे पर अचानक हवा में उड़ता चाइनीज मांझा आ गिरा। मांझे के तेज धारदार धागे ने छात्र के चेहरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना के बाद छात्र ने तुरंत बाइक रोकी और आसपास के लोगों से मदद मांगी। स्थानीय लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके चेहरे पर दो टांके लगाए। इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने प्रशासन से ऐसे जानलेवा मांझे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की।