लखनऊ

BJP UP Election Strategy: यूपी चुनाव की तैयारी तेज, योगी की बैठकों से भाजपा ने बदली चुनावी चाल

BJP Speeds Up UP Election Strategy: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए भाजपा ने सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय बढ़ाने की कवायद शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्रों में बैठकें कर रणनीति बना रहे हैं।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 06, 2026

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तेज की तैयारियां, समन्वय बैठकों से सरकार-संगठन-संघ में तालमेल मजबूत करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तेज की तैयारियां, समन्वय बैठकों से सरकार-संगठन-संघ में तालमेल मजबूत करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

BJP UP Election Strategy Meeting: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। चुनावी तैयारियों को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय बैठकों का दौर चला रहे हैं। इन बैठकों के जरिए सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच तालमेल को और मजबूत करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

राजनीतिक हलकों में इन बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव से पहले अपनी संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार को सुनिश्चित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के छहों क्षेत्रों में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

सरकार, संगठन और संघ के बीच समन्वय पर जोर

सूत्रों के अनुसार इन समन्वय बैठकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। बैठकों का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को संगठन के माध्यम से जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है।

भाजपा नेतृत्व का मानना है कि सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता के बीच बेहतर तालमेल से चुनावी रणनीति को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती देने की योजना बनाई जा रही है।

‘ट्रिपल एस’ मॉडल पर काम

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा इस समय ‘ट्रिपल एस’ यानी सरकार, संगठन और संघ के समन्वय मॉडल पर काम कर रही है। इस मॉडल के तहत सरकार की उपलब्धियों को संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा, जबकि संघ के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जनसंपर्क अभियान को मजबूत करेंगे। भाजपा की रणनीति है कि चुनाव से पहले हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए और बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाए। इसी वजह से समन्वय बैठकों में संगठन की गतिविधियों और चुनावी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा भी की जा रही है।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बैठकें

भाजपा द्वारा प्रदेश को छह प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित कर इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में स्थानीय सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक भी लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिम क्षेत्र की बैठक गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। इसी तरह कानपुर क्षेत्र की बैठक कानपुर और ब्रज क्षेत्र की बैठक आगरा में प्रस्तावित है।

चुनावी रणनीति पर मंथन

इन बैठकों में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। पार्टी नेतृत्व यह जानने की कोशिश कर रहा है कि किन क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार की प्रमुख योजनाओं और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना भी बनाई जा रही है।

कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश

सूत्रों के अनुसार इन बैठकों का एक अहम उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना भी है। कई क्षेत्रों से यह शिकायत सामने आई थी कि कार्यकर्ताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व इन बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन रहा है और उन्हें संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। पार्टी का मानना है कि चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रियता बेहद जरूरी है।

मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा

इसी बीच प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की चर्चा भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले सरकार में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ताकि चुनावी रणनीति को और प्रभावी बनाया जा सके। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

विकास कार्यों पर भी हो रही चर्चा

समन्वय बैठकों में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों से विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि चुनाव से पहले प्रदेश में चल रही प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए ताकि जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों को मजबूती से रखा जा सके।

बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की तैयारी

पार्टी का विशेष फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि चुनाव में जीत के लिए बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क होना बेहद जरूरी है। इसीलिए समन्वय बैठकों में बूथ समितियों को सक्रिय करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

राजनीतिक दृष्टि से अहम मानी जा रहीं बैठकें

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन बैठकों की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि सरकार, संगठन और संघ के बीच तालमेल मजबूत रहता है तो भाजपा को चुनावी मैदान में फायदा मिल सकता है। फिलहाल प्रदेश की राजनीति में इन बैठकों को लेकर चर्चाएं तेज हैं और आने वाले दिनों में इससे जुड़े कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं।

कुल मिलाकर भाजपा विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। समन्वय बैठकों के जरिए संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन तैयारियों का चुनावी परिणामों पर कितना असर पड़ता है। 

