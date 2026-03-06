BJP UP Election Strategy: यूपी चुनाव की तैयारी तेज, योगी की बैठकों से भाजपा ने बदली चुनावी चाल

भाजपा द्वारा प्रदेश को छह प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित कर इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में स्थानीय सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक भी लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिम क्षेत्र की बैठक गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। इसी तरह कानपुर क्षेत्र की बैठक कानपुर और ब्रज क्षेत्र की बैठक आगरा में प्रस्तावित है।