Pink Rojgar Mahakumbh: महिला दिवस पर लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ, 50 कंपनियां देंगी 5 हजार महिलाओं को नौकरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही है। इसी दिशा में पिंक रोजगार महाकुंभ को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार, समाज और राज्य की प्रगति भी तेज होती है। इसलिए इस रोजगार मेले को खासतौर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि उन्हें निजी कंपनियों में सीधे रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रदेश में पहले भी कई रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन यह आयोजन पूरी तरह महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कारण इसे “पिंक रोजगार महाकुंभ” नाम दिया गया है।