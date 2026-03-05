5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Pink Rojgar Mahakumbh: महिला दिवस पर लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ, 50 कंपनियां देंगी 5 हजार महिलाओं को नौकरी

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में 8 मार्च को पिंक रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा। 50 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी और करीब 5 हजार महिलाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

5 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 05, 2026

हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार (फोटो सोर्स : Information Department )

हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार (फोटो सोर्स : Information Department )

Pink Rojgar Mahakumbh 2026 in Lucknow: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राजधानी लखनऊ में “पिंक रोजगार महाकुंभ-2026” का आयोजन किया जाएगा। इस वृहद रोजगार मेले का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जहां हजारों महिलाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक नामी कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में योग्य महिला अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। सरकार ने इस मेले के माध्यम से कम से कम 5 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही है। इसी दिशा में पिंक रोजगार महाकुंभ को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार, समाज और राज्य की प्रगति भी तेज होती है। इसलिए इस रोजगार मेले को खासतौर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि उन्हें निजी कंपनियों में सीधे रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रदेश में पहले भी कई रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन यह आयोजन पूरी तरह महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कारण इसे “पिंक रोजगार महाकुंभ” नाम दिया गया है।

18 से 40 वर्ष तक की महिलाएं ले सकेंगी भाग

इस रोजगार महाकुंभ में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भाग ले सकती हैं। इसमें विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं वाली महिलाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। योग्यता के आधार पर जिन महिलाओं को भाग लेने का मौका मिलेगा, उनमें शामिल हैं। 

  • 10वीं पास
  • 12वीं पास
  • स्नातक
  • परास्नातक
  • बी.टेक
  • बीबीए
  • एमबीए
  • फार्मेसी

अन्य तकनीकी एवं प्रोफेशनल डिग्रीधारी

इस तरह यह आयोजन केवल उच्च शिक्षित महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य शिक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए भी रोजगार का अवसर प्रदान करेगा।

50 से अधिक बड़ी कंपनियां करेंगी भर्ती

पिंक रोजगार महाकुंभ में देश और दुनिया की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेने जा रही हैं। इन कंपनियों के प्रतिनिधि मौके पर ही इंटरव्यू लेकर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इस मेले में शामिल होने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं ।

  • फ्लिपकार्ट
  • रिलायंस जियो
  • आईसीआईसीआई बैंक
  • एयरटेल
  • अमेजन
  • बजाज फिनसर्व
  • महिंद्रा फाइनेंस
  • केएफसी

इनके अलावा भी कई अन्य कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग लेंगी। कुल मिलाकर 50 से अधिक कंपनियां भर्ती प्रक्रिया संचालित करेंगी।

इन क्षेत्रों में मिल सकती है नौकरी

रोजगार मेले में कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदवारों का चयन करेंगी। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सेक्टर शामिल हैं-

  • बैंकिंग और फाइनेंस
  • आईटी और टेक्निकल सपोर्ट
  • कस्टमर सर्विस
  • सेल्स और मार्केटिंग
  • रिटेल सेक्टर
  • लॉजिस्टिक्स
  • ई-कॉमर्स
  • सर्विस इंडस्ट्री

इन क्षेत्रों में चयनित महिलाओं को कंपनियों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है।

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

पिंक रोजगार महाकुंभ में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए दो प्रमुख पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं-

  • रोजगार संगम पोर्टल
  • नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल

इन पोर्टलों पर पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा।

इंटरव्यू के समय लाने होंगे ये दस्तावेज

रोजगार मेले में भाग लेने वाली महिलाओं को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लाने होंगे। इनमें शामिल हैं-

  • बायोडाटा / रिज्यूमे की प्रतियां
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप

इन दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करेंगी और इंटरव्यू के बाद चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी।

5 हजार रोजगार देने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन ने इस कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम 5 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या और कंपनियों की मांग अधिक रही तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इस तरह पिंक रोजगार महाकुंभ प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है।

महिला कार्यबल बढ़ाने की पहल

प्रदेश में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिशन रोजगार, कौशल विकास योजनाएं और सेवायोजन मेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है। पिंक रोजगार महाकुंभ इसी पहल का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष आयोजन

8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं की उपलब्धियों और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी अवसर पर लखनऊ में आयोजित होने वाला पिंक रोजगार महाकुंभ महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर सामने आ रहा है। सरकार का मानना है कि महिला दिवस के मौके पर इस तरह के रोजगार कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

प्रदेश में रोजगार के नए अवसर

उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इससे युवाओं को सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। कई बार उम्मीदवारों का चयन उसी दिन कर लिया जाता है, जिससे उन्हें तुरंत नौकरी का अवसर मिल जाता है।

महिलाओं के लिए बनेगा बड़ा मंच

विशेषज्ञों का मानना है कि पिंक रोजगार महाकुंभ महिलाओं के लिए एक बड़ा मंच साबित हो सकता है। इससे न केवल उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठेगा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। यही कारण है कि सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है।

रोजगार के साथ आत्मनिर्भरता का संदेश

पिंक रोजगार महाकुंभ केवल नौकरी दिलाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश भी देता है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की अधिक से अधिक महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रोजगार से जुड़ें और अपने परिवार तथा समाज की प्रगति में योगदान दें।  

ये भी पढ़ें

BJP West UP: पश्चिमी यूपी भाजपा में पदों को लेकर खींचतान, नेताओं पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप
लखनऊ
पश्चिमी यूपी में भाजपा संगठन के पुनर्गठन पर सियासी घमासान, परिवारवाद के आरोपों से अटकी नई कमेटियां    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Pink Rojgar Mahakumbh: महिला दिवस पर लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ, 50 कंपनियां देंगी 5 हजार महिलाओं को नौकरी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ड्यूटी के बाद रंगों में डूबी लखनऊ पुलिस, ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया होली मिलन समारोह

लखनऊ पुलिस की रंगों वाली होली, कमिश्नर से सिपाही तक ढोल-नगाड़ों पर जमकर जश्न (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

मामूली कहासुनी में गई जान, दुबग्गा में युवक की हत्या से इलाके में तनाव

बेगरिया गांव में विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकू से हमले में युवक सूरज की मौत   (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

बिहार को मिलता रहेगा नीतीश कुमार का आशीर्वाद, भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान

लखनऊ

पश्चिमी यूपी भाजपा में पदों को लेकर खींचतान, नेताओं पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप

पश्चिमी यूपी में भाजपा संगठन के पुनर्गठन पर सियासी घमासान, परिवारवाद के आरोपों से अटकी नई कमेटियां    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 
लखनऊ

‘आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है…’ अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, Video Viral

अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.