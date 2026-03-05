Pink Rojgar Mahakumbh: महिला दिवस पर लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ, 50 कंपनियां देंगी 5 हजार महिलाओं को नौकरी

हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार (फोटो सोर्स : Information Department )
Pink Rojgar Mahakumbh 2026 in Lucknow: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राजधानी लखनऊ में “पिंक रोजगार महाकुंभ-2026” का आयोजन किया जाएगा। इस वृहद रोजगार मेले का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जहां हजारों महिलाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 50 से अधिक नामी कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में योग्य महिला अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। सरकार ने इस मेले के माध्यम से कम से कम 5 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही है। इसी दिशा में पिंक रोजगार महाकुंभ को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार, समाज और राज्य की प्रगति भी तेज होती है। इसलिए इस रोजगार मेले को खासतौर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है, ताकि उन्हें निजी कंपनियों में सीधे रोजगार के अवसर मिल सकें। प्रदेश में पहले भी कई रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन यह आयोजन पूरी तरह महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कारण इसे “पिंक रोजगार महाकुंभ” नाम दिया गया है।
इस रोजगार महाकुंभ में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं भाग ले सकती हैं। इसमें विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं वाली महिलाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। योग्यता के आधार पर जिन महिलाओं को भाग लेने का मौका मिलेगा, उनमें शामिल हैं।
अन्य तकनीकी एवं प्रोफेशनल डिग्रीधारी
इस तरह यह आयोजन केवल उच्च शिक्षित महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामान्य शिक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए भी रोजगार का अवसर प्रदान करेगा।
पिंक रोजगार महाकुंभ में देश और दुनिया की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेने जा रही हैं। इन कंपनियों के प्रतिनिधि मौके पर ही इंटरव्यू लेकर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इस मेले में शामिल होने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं ।
इनके अलावा भी कई अन्य कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग लेंगी। कुल मिलाकर 50 से अधिक कंपनियां भर्ती प्रक्रिया संचालित करेंगी।
रोजगार मेले में कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदवारों का चयन करेंगी। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित सेक्टर शामिल हैं-
इन क्षेत्रों में चयनित महिलाओं को कंपनियों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है।
पिंक रोजगार महाकुंभ में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए दो प्रमुख पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं-
इन पोर्टलों पर पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा।
रोजगार मेले में भाग लेने वाली महिलाओं को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लाने होंगे। इनमें शामिल हैं-
इन दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करेंगी और इंटरव्यू के बाद चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी।
उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन ने इस कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम 5 हजार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या और कंपनियों की मांग अधिक रही तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इस तरह पिंक रोजगार महाकुंभ प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है।
प्रदेश में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिशन रोजगार, कौशल विकास योजनाएं और सेवायोजन मेलों के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है। पिंक रोजगार महाकुंभ इसी पहल का हिस्सा है, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।
8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं की उपलब्धियों और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी अवसर पर लखनऊ में आयोजित होने वाला पिंक रोजगार महाकुंभ महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बनकर सामने आ रहा है। सरकार का मानना है कि महिला दिवस के मौके पर इस तरह के रोजगार कार्यक्रम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इससे युवाओं को सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। कई बार उम्मीदवारों का चयन उसी दिन कर लिया जाता है, जिससे उन्हें तुरंत नौकरी का अवसर मिल जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पिंक रोजगार महाकुंभ महिलाओं के लिए एक बड़ा मंच साबित हो सकता है। इससे न केवल उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठेगा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। यही कारण है कि सरकार इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है।
पिंक रोजगार महाकुंभ केवल नौकरी दिलाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश भी देता है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की अधिक से अधिक महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रोजगार से जुड़ें और अपने परिवार तथा समाज की प्रगति में योगदान दें।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग