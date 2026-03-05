5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

बिहार को मिलता रहेगा नीतीश कुमार का आशीर्वाद, भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान

Nitish Kumar Rajya Sabha Nomination : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। वह नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। उनके राज्यसभा जाने के फैसले पर भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 05, 2026

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान पर भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, PC- Patrika

लखनऊ : बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा के नामांकन के लिए वह पहुंच चुके हैं। उनके साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही X पर राज्यसभा जाने का ऐलान किया था।

उन्होंने लिखा कि बिहार की जनता ने मुझे बहुत प्यार औऱ सम्मान दिया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं।

नीतीश कुमार के इस फैसले पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार जनाधार वाले एक लोकप्रिय और अनुभवी राजनेता रहे हैं। वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रति हित चिंतन रखने वाले व्यक्तित्व हैं और उनका आशीर्वाद बिहार को मिलता रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं प्रसन्न हूं कि नीतीश कुमार राज्यसभा आएंगे।

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से रो रहे JDU कार्यकर्ता

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान से JDU कार्यकर्ता भावुक हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के हैं। हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन, उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। CM हाउस के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रो रहे हैं।

मैंने 6 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी - तेजस्वी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने की पुष्टि होने के बाद राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधा निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि यह सत्ता परिवर्तन जनता की भावना के खिलाफ है और BJP ने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की साजिश की है।

तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश कुमार छह महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, 'BJP जिसके भी साथ रही है, उसे बर्बाद कर दिया है। जब उन्होंने (JDU) 28 जनवरी 2024 को हमें छोड़ा था, तो हमने कहा था कि BJP उन्हें बर्बाद कर देगी। आज वही हो रहा है।'

ये भी पढ़ें

‘BJP ने नीतीश जी को हाईजैक कर लिया’, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला; बोले- 6 महीने भी नहीं…
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बिहार को मिलता रहेगा नीतीश कुमार का आशीर्वाद, भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पश्चिमी यूपी भाजपा में पदों को लेकर खींचतान, नेताओं पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप

पश्चिमी यूपी में भाजपा संगठन के पुनर्गठन पर सियासी घमासान, परिवारवाद के आरोपों से अटकी नई कमेटियां    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 
लखनऊ

‘आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है…’ अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, Video Viral

अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज
लखनऊ

कृष्णानगर में मासूम की मौत से सनसनी: पिस्टल चेक करते समय चली गोली, आरोपी बाल सुधार गृह में

दोस्त की पिस्टल से चली गोली ने ली मासूम उनैज की जान, आरोपी किशोर बाल सुधार गृह भेजा गया   (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

जब होली बारात में पहुंचे बड़े नेता, चौक की सड़कों पर रंग, नाच और उत्साह का धमाल

चौक की होली बारात में सियासी रंग, नेताओं संग झूम उठा पूरा लखनऊ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Iran-Iraq War: अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 165 छात्राओं को दी श्रद्धांजलि

खामेनेई की मौत और स्कूल त्रासदी पर अखिलेश यादव का तीखा रिएक्शन
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.