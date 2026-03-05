बिहार को मिलता रहेगा नीतीश कुमार का आशीर्वाद, भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान

नीतीश कुमार के इस फैसले पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'नीतीश कुमार जनाधार वाले एक लोकप्रिय और अनुभवी राजनेता रहे हैं। वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रति हित चिंतन रखने वाले व्यक्तित्व हैं और उनका आशीर्वाद बिहार को मिलता रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं प्रसन्न हूं कि नीतीश कुमार राज्यसभा आएंगे।