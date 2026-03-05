5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow Holi Celebration जब होली बारात में पहुंचे बड़े नेता, चौक की सड़कों पर रंग, नाच और उत्साह का धमाल

Holi Procession Lucknow : लखनऊ के चौक क्षेत्र में कोनेश्वर महादेव मंदिर से निकली पारंपरिक होली बारात में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा शामिल हुए, रंगारंग कार्यक्रम ने उत्सव का माहौल बना दिया।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 05, 2026

चौक की होली बारात में सियासी रंग, नेताओं संग झूम उठा पूरा लखनऊ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

चौक की होली बारात में सियासी रंग, नेताओं संग झूम उठा पूरा लखनऊ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Holi 2026: रंगों के पर्व होली पर राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक चौक क्षेत्र एक बार फिर परंपरा, संस्कृति और उत्साह के रंगों से सराबोर नजर आया। कोनेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई प्रसिद्ध होली बारात (हुड़दंग) में हजारों लोगों की भागीदारी ने पूरे क्षेत्र को उत्सव स्थल में बदल दिया। इस रंगारंग आयोजन में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष राजनीतिक और सामाजिक महत्व प्रदान किया। आयोजन का संयोजन स्थानीय पार्षद अनुराग मिश्र 'अन्नू' द्वारा किया गया।

होली बारात की ऐतिहासिक परंपरा

पुराने लखनऊ की होली बारात केवल उत्सव नहीं बल्कि दशकों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है। चौक चौराहा क्षेत्र में हर वर्ष निकलने वाली यह बारात अपनी अनोखी शैली, उत्साह और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। सुबह से ही श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक मंदिर परिसर में जुटने लगे थे। भगवान शिव की पूजा-अर्चना के बाद होली बारात का शुभारंभ हुआ। ढोल-नगाड़ों, बैंडबाजों और रंग-बिरंगी झांकियों के साथ निकली शोभायात्रा ने पूरे इलाके को उत्सवमय बना दिया।

रंग, संगीत और उल्लास का संगम

होली बारात में शामिल लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। किसी के हाथ में गुलाल था तो कोई रंगों से सराबोर होकर नाचता दिखाई दिया। DJ की धुनों, लोकगीतों और होली के पारंपरिक फाग गीतों पर युवा, बुजुर्ग और महिलाएं जमकर झूमते रहे। सड़कों पर रंगों की बौछार और “होली है” के नारों से माहौल पूरी तरह उत्साह से भर गया। चौक क्षेत्र की संकरी गलियां भीड़ और रंगों से गुलजार हो उठीं।

राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के एक साथ पहुंचने से आयोजन की चर्चा और बढ़ गई। दोनों नेताओं ने मंच से लोगों को होली की शुभकामनाएं दीं और समाज में प्रेम, भाईचारे तथा सामाजिक एकता बनाए रखने का संदेश दिया। नेताओं ने लोगों के बीच जाकर गुलाल लगाया और आम जनता के साथ उत्सव का आनंद लिया। इस दौरान समर्थकों और स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखने लायक था।

संस्कृति और सामाजिक एकता का संदेश

नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का अवसर है। यह पर्व समाज में भेदभाव मिटाकर आपसी प्रेम और सौहार्द को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि लखनऊ की पहचान उसकी तहजीब और सांस्कृतिक विरासत से है, जिसे ऐसे आयोजन जीवित रखते हैं।

झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

होली बारात में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गईं। भगवान शिव, राधा-कृष्ण, होली के पारंपरिक दृश्य और लोक संस्कृति को दर्शाती झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनीं। कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुतियां दीं, वहीं बच्चों की टोली ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद

भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस के जवान पूरे मार्ग पर तैनात रहे। अधिकारियों ने बताया कि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष निगरानी रखी गई थी। CCTV कैमरों और पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

पुराना लखनऊ बना उत्सव स्थल

चौक, नक्खास और आसपास के बाजारों में दुकानदारों ने भी उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मिठाई की दुकानों और रंग-गुलाल की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि होली बारात पुराने लखनऊ की पहचान बन चुकी है और हर साल लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं।

जनता के बीच नेताओं का संवाद

कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। कई नागरिकों ने विकास कार्यों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं।

युवाओं और परिवारों की बड़ी भागीदारी

इस वर्ष होली बारात में युवाओं के साथ-साथ परिवारों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित माहौल में रंगों का आनंद लेते नजर आए। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होते रहे, जिससे आयोजन की लोकप्रियता और बढ़ गई। कार्यक्रम संयोजक पार्षद अनुराग मिश्र ‘अन्नू’ ने कहा कि होली बारात का उद्देश्य समाज को जोड़ना और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना है। उन्होंने सभी आगंतुकों और प्रशासन का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें

Lucknow Birthday Party Shooting: जन्मदिन की पार्टी में चली गोली, छात्र की मौत; पूर्व भाजपा एमएलसी के भतीजे पर हत्या का आरोप
लखनऊ
दोस्त की कार में ही चली गई जान; आरोपी नाबालिग पर हत्या का केस (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

Holi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 09:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Holi Celebration जब होली बारात में पहुंचे बड़े नेता, चौक की सड़कों पर रंग, नाच और उत्साह का धमाल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Iran-Iraq War: अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 165 छात्राओं को दी श्रद्धांजलि

खामेनेई की मौत और स्कूल त्रासदी पर अखिलेश यादव का तीखा रिएक्शन
लखनऊ

सर्जरी के बाद भी नहीं मिली छुट्टी! ट्रेन ड्राइवर को बीमारी साबित करने के लिए उठाना पड़ा चौंकाने वाला कदम

लखनऊ

जन्मदिन की पार्टी में चली गोली, छात्र की मौत; पूर्व भाजपा एमएलसी के भतीजे पर हत्या का आरोप

दोस्त की कार में ही चली गई जान; आरोपी नाबालिग पर हत्या का केस (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम शुरू, कई जिलों में पारा 33 डिग्री के पार, ये जिला रहा सबसे ज्यादा गर्म

IMD Weather Alert
लखनऊ

चंद्रग्रहण अपडेट: डेढ़ घंटे में समाप्त होगा चंद्रग्रहण, इतने बजे अपने शहर से देंख सकते हैं …

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.