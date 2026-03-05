Lucknow Holi Celebration जब होली बारात में पहुंचे बड़े नेता, चौक की सड़कों पर रंग, नाच और उत्साह का धमाल

Lucknow Holi 2026: रंगों के पर्व होली पर राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक चौक क्षेत्र एक बार फिर परंपरा, संस्कृति और उत्साह के रंगों से सराबोर नजर आया। कोनेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई प्रसिद्ध होली बारात (हुड़दंग) में हजारों लोगों की भागीदारी ने पूरे क्षेत्र को उत्सव स्थल में बदल दिया। इस रंगारंग आयोजन में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी ने कार्यक्रम को विशेष राजनीतिक और सामाजिक महत्व प्रदान किया। आयोजन का संयोजन स्थानीय पार्षद अनुराग मिश्र 'अन्नू' द्वारा किया गया।