चंद्रग्रहण अपडेट: डेढ़ घंटे में समाप्त होगा चंद्रग्रहण, इतने बजे अपने शहर से देंख सकते हैं …

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि यह सूबे के लगभग सभी हिस्सों में दिखाई देगा। खगोलीय गणनाओं के अनुसार, इस ग्रहण का प्रभाव दोपहर से ही शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में चंद्र ग्रहण का पहला स्पर्श दोपहर 3 बजकर 21 मिनट पर हुआ है। हालांकि, पूर्ण ग्रहण (खग्रास) की स्थिति शाम 4 बजकर 35 मिनट से शुरू होकर 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगी लेकिन चंद्रमा के उदय होने के साथ ही यह दृश्य आम जनता को दिखाई देना शुरू होगा।