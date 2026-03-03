होली पर मनोज तिवारी के गाने पर अखिलेश यादव का पलटवार, वीडियो डाल किया ट्रोल

कुछ दिन पहले भाजपा सांसद और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी ने होली का एक गाना जारी किया था। इसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं जैसे अखिलेश यादव पर तंज कसे थे। गाने में पीएम मोदी की तारीफ के साथ-साथ सपा और अन्य नेताओं पर कटाक्ष था। मनोज तिवारी का गाना 'होलरिया' काफी वायरल हुआ। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि मनोज तिवारी पुराने समाजवादी हैं। उनका राजनीतिक करियर शुरू करने में समाजवादियों का हाथ था। इसलिए होली पर उनका नाम लिया गया है। अखिलेश ने चेतावनी दी थी कि अगर वे भी गाना बनाएंगे तो मनोज भैया बुरा न मानें, क्योंकि होली है।