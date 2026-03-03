Iran-Israel War: खामेनेई की मौत पर भाजपा विधायक का बड़ा बयान, यूपी में भड़क गया शिया मुस्लिम समाज!

भारत में भी इस खबर से शिया मुस्लिम समाज बहुत दुखी और गुस्से में है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिका-इजरायल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लखनऊ में चोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने काले कपड़े पहने, काले झंडे लगाए और तीन दिनों का शोक मनाने की बात कही। शिया नेताओं ने इसे बहुत दुखद बताया और कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और हाई अलर्ट जारी किया है, ताकि कोई समस्या न हो।