लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे को मिली रफ्तार: 2864 करोड़ की परियोजना बदलेगी यूपी की कनेक्टिविटी

Lucknow Link Expressway Project: उत्तर प्रदेश में सड़क अवसंरचना को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 50.94 किलोमीटर लंबे लखनऊ लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। यह महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और बाधारहित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। करीब 2,864.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भविष्य में 8-लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। परियोजना को 36 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।