5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है…’ अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, Video Viral

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का काला चश्मा पहने वीडियो शेयर कर तंज कैसा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Mar 05, 2026

अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज

अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज Source- X

UP Politics: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने योगी पर तंज कसते हुए लिखा कि ऐसा कर्म क्यों करता वो कि सबसे आँख चुराता है। आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है। यूपीवाले पूछ रहे काला चश्मा इतना क्यों भाया है। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

वीडियो में दिखा योगी का काला चश्मा

वीडियो के अनुसार, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोली महोत्सव के दौरान काले चश्मे पहने हुए नजर आए थे। उनकी इस पोशाक को लेकर ही अखिलेश यादव ने तंज किया और सवाल उठाया कि काला चश्मा इतना क्यों भाया है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की छवि और सार्वजनिक व्यक्तित्व पर तंज कसने का प्रयास है।

तंज में सोशल मीडिया की भूमिका

अखिलेश यादव ने वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर यह संदेश साझा किया, जिससे सियासी माहौल में हलचल मच गई। अखिलेश यादव लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर योगी और भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। यूपीवाले भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कुछ लोग इसे मज़ाक के रूप में ले रहे हैं, तो कुछ इसे सियासी तंज के रूप में देख रहे हैं।

राजनीति में हलचल

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर नेता एक-दूसरे पर तंज कसते हैं और सोशल मीडिया इसका एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले कुछ सालों से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज रही है। इस बयान को इसी सियासी टकराव का हिस्सा माना जा रहा है।

होली महोत्सव में योगी का अलग अंदाज

योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली के मौके पर अलग अंदाज में त्योहार मनाया। वे काला चश्मा पहनकर होली खेलते नजर आए। उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और उन्हें अबीर भी लगाया। इस दौरान रवि किशन ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अबीर लगाया और फगुआ गाया। होली के दिन भगवान नरसिंह की शोभायात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली पर कहीं कोई भय, अराजकता या अविश्वास नहीं है। हर ओर “सत्यमेव जयते” और “यतो धर्मस्ततो जय” का संदेश गूंज रहा है, जो सनातन संस्कृति की भावना को दर्शाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है…’ अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, Video Viral

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिहार को मिलता रहेगा नीतीश कुमार का आशीर्वाद, भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान

लखनऊ

पश्चिमी यूपी भाजपा में पदों को लेकर खींचतान, नेताओं पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप

पश्चिमी यूपी में भाजपा संगठन के पुनर्गठन पर सियासी घमासान, परिवारवाद के आरोपों से अटकी नई कमेटियां    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 
लखनऊ

कृष्णानगर में मासूम की मौत से सनसनी: पिस्टल चेक करते समय चली गोली, आरोपी बाल सुधार गृह में

दोस्त की पिस्टल से चली गोली ने ली मासूम उनैज की जान, आरोपी किशोर बाल सुधार गृह भेजा गया   (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

जब होली बारात में पहुंचे बड़े नेता, चौक की सड़कों पर रंग, नाच और उत्साह का धमाल

चौक की होली बारात में सियासी रंग, नेताओं संग झूम उठा पूरा लखनऊ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Iran-Iraq War: अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 165 छात्राओं को दी श्रद्धांजलि

खामेनेई की मौत और स्कूल त्रासदी पर अखिलेश यादव का तीखा रिएक्शन
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.