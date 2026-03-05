‘आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है…’ अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, Video Viral

योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होली के मौके पर अलग अंदाज में त्योहार मनाया। वे काला चश्मा पहनकर होली खेलते नजर आए। उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और उन्हें अबीर भी लगाया। इस दौरान रवि किशन ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को अबीर लगाया और फगुआ गाया। होली के दिन भगवान नरसिंह की शोभायात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली पर कहीं कोई भय, अराजकता या अविश्वास नहीं है। हर ओर “सत्यमेव जयते” और “यतो धर्मस्ततो जय” का संदेश गूंज रहा है, जो सनातन संस्कृति की भावना को दर्शाता है।