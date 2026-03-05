Holi Crime: मामूली कहासुनी में गई जान, दुबग्गा में युवक की हत्या से इलाके में तनाव

Holi Lucknow Dubagga Crime: राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में होली के त्योहार के बीच एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। बेगरिया गांव में मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। इस घटना के बाद होली की खुशियां मातम में बदल गईं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दुबग्गा थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

