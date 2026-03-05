5 मार्च 2026,

गुरुवार

लखनऊ

Holi Crime: मामूली कहासुनी में गई जान, दुबग्गा में युवक की हत्या से इलाके में तनाव

Holi Turns Bloody in Lucknow: लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव में मामूली कहासुनी के बाद युवक सूरज की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में तनाव और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 05, 2026

बेगरिया गांव में विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकू से हमले में युवक सूरज की मौत   (Source: Police Media Cell)

बेगरिया गांव में विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकू से हमले में युवक सूरज की मौत   (Source: Police Media Cell)

Holi Lucknow Dubagga Crime: राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में होली के त्योहार के बीच एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। बेगरिया गांव में मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सूरज के रूप में हुई है। इस घटना के बाद होली की खुशियां मातम में बदल गईं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने दुबग्गा थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार दुबग्गा थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव में होली के दौरान दो पक्षों के बीच किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। शुरुआत में यह विवाद सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक युवती और उसके भाई ने मिलकर सूरज नाम के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा।

चाकू से किए गए कई वार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने सूरज पर एक के बाद एक कई वार किए। अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद लोग भी घबरा गए और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूरज की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया।

होली की खुशियां मातम में बदलीं

होली के दिन हुई इस घटना ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। जहां लोग रंग और उत्सव में डूबे हुए थे, वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा और शोक का माहौल फैल गया। सूरज के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि एक मामूली विवाद के चलते उनके घर का जवान बेटा उनसे छिन गया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

आक्रोशित लोगों ने थाने का किया घेराव

युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन दुबग्गा थाने पहुंच गए और वहां विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने थाने का घेराव करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन से सवाल भी किए और कहा कि इलाके में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ग्रामीणों में डर और नाराजगी

इस घटना के बाद गांव के लोगों में डर और नाराजगी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की हिंसक घटनाएं समाज के लिए बेहद चिंताजनक हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

परिवार ने की सख्त कार्रवाई की मांग

मृतक सूरज के परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। परिजनों का यह भी कहना है कि इस घटना ने उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है और दोषियों को सजा मिलने से ही उन्हें न्याय मिल सकेगा।

पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इलाके में शांति बनाए रखने की अपील

घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

