BJP West UP: पश्चिमी यूपी भाजपा में पदों को लेकर खींचतान, नेताओं पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप

सूत्रों के अनुसार, भाजपा में आखिरी बार जिला और महानगर स्तर पर संगठन का व्यापक पुनर्गठन वर्ष 2019 के आसपास हुआ था। उसके बाद कई जिलों में वही पुरानी टीमें काम कर रही हैं। हालांकि इस दौरान पार्टी ने प्रदेश स्तर पर कई बदलाव किए, लेकिन जिला और महानगर कमेटियों में बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं हो सका। पार्टी नेतृत्व ने अब संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पश्चिमी यूपी के जिलों में नई कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया गया, कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए और संभावित नामों की सूची भी तैयार की गई। लेकिन अंतिम सूची जारी होने से पहले ही कई जिलों में विवाद खड़ा हो गया।