UP Crime: कृष्णा नगर में मासूम की मौत से सनसनी: पिस्टल चेक करते समय चली गोली, आरोपी बाल सुधार गृह में

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसने जानबूझकर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि वह पिस्टल को देख रहा था और गलती से ट्रिगर दब गया। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि किशोर अपने पिता की रिवाल्वर को गाड़ी से लेकर आ रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि नाबालिग के हाथों तक हथियार कैसे पहुंचा।