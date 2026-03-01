Lucknow Birthday Party Shooting: जन्मदिन की पार्टी में चली गोली, छात्र की मौत; पूर्व भाजपा एमएलसी के भतीजे पर हत्या का आरोप

Lucknow Birthday Party Turns Fatal: लखनऊ में एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। जन्मदिन की खुशी कुछ ही मिनटों में मातम में बदल गई, जब 13 वर्षीय छात्र उनैज की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में आरोपी एक नाबालिग बताया जा रहा है, जो प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार का बेटा बताया जा रहा है। घटना सोमवार दोपहर की है, जब आरोपी छात्र अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के साथ जश्न मनाने निकला था। लेकिन कार में हुई कथित पार्टी के दौरान चली गोली ने एक मासूम की जिंदगी खत्म कर दी।