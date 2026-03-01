उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम शुरू, कई जिलों में पारा 33 डिग्री के पार, ये जिला रहा सबसे ज्यादा गर्म

सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, झांसी 34.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सूबे में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फतेहपुर में 34.6 डिग्री, वाराणसी में 33.6 डिग्री, हमीरपुर में 33.2 डिग्री और आगरा में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में पारा 30 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है जो समय से पहले गर्मी की आहट का संकेत है।