उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम शुरू, कई जिलों में पारा 33 डिग्री के पार, ये जिला रहा सबसे ज्यादा गर्म

UP Weather: उत्तर प्रदेश में गर्मी तेजी से पैर पसार रही है और कई जिलों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते तापमान में 3 डिग्री तक की और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है।

लखनऊ

image

Namrata Tiwary

Mar 03, 2026

IMD Weather Alert

IMD Weather Alert

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में अब दिन चढ़ने के साथ ही चिलचिलाती धूप और तल्खी महसूस की जा रही है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है जिससे गर्मी का असर और बढ़ेगा।

झांसी में पारा 35 डिग्री के करीब

सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, झांसी 34.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सूबे में सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फतेहपुर में 34.6 डिग्री, वाराणसी में 33.6 डिग्री, हमीरपुर में 33.2 डिग्री और आगरा में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में पारा 30 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है जो समय से पहले गर्मी की आहट का संकेत है।

पछुआ हवाओं 'फगुनहट' ने बढ़ाई मुश्किल

सोमवार को फाल्गुन पूर्णिमा के मौके पर राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई इलाकों में करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रूखी पछुआ हवाएं चलीं। स्थानीय भाषा में इन्हें 'फगुनहट' कहा जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगलवार को इन हवाओं की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि इन हवाओं के थमते ही तापमान में तेजी से उछाल आने की आशंका है जिससे गर्मी और तीखी महसूस होगी।

अगले सप्ताह के लिए चेतावनी जारी

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, अब दिन और रात दोनों के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अगले सप्ताह तक अधिकतम तापमान में लगभग तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए चेतावनी जारी की है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है।

Published on:

03 Mar 2026 06:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम शुरू, कई जिलों में पारा 33 डिग्री के पार, ये जिला रहा सबसे ज्यादा गर्म

