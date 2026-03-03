Eid al-Fitr: ईद की खुशियों के बीच ग़म का इज़हार, काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने की अपील से चर्चा तेज

Eid al-Fitr black band demonstration: अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच राजधानी लखनऊ में धार्मिक और सामाजिक स्तर पर संवेदनशील प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ईरान पर हुए हमले और आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत को लेकर शिया समुदाय में गहरा शोक व्यक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नक़वी ने ईद-उल-फितर के अवसर पर शांतिपूर्ण विरोध और एकजुटता का संदेश देते हुए महत्वपूर्ण अपील जारी की है। मौलाना ने शहर के मोमिनीन से ईद की नमाज़ काली पट्टी बांधकर अदा करने का आह्वान किया है, ताकि ईरान के प्रति संवेदना और वैश्विक मुस्लिम एकता का संदेश दिया जा सके।