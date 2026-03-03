बंगाल चुनाव पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, TMC सरकार पर साधा निशाना, कहा- बदलाव चाहती है जनता

ओपी राजभर
West Bengal Election Big statement by OP Rajbhar: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान का समर्थन किया। राजभर का कहना है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। वे विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है।
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि गृह मंत्री ने सही बयान दिया है। उनका मतलब है कि अमित शाह ने जो बात कही, वह सही है। बंगाल के लोग अब पुरानी व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। वे विकास, रोजगार और बेहतर जीवन चाहते हैं। राजभर ने उदाहरण दिया कि यूपी और बिहार अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल के लोग भी वैसा ही विकास चाहते हैं। वे बदलाव की उम्मीद में हैं।
राजभर ने मतदाता सूची के SIR पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है। कोई सरकार इसमें दखल नहीं दे सकती। SIR के तहत मृतकों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। साथ ही जो लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए हैं, उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया इसलिए हो रही है ताकि मतदाता सूची साफ और सही हो। गलत या फर्जी नामों से चुनाव प्रभावित न हों। राजभर ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग का यह काम पारदर्शी है। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा।
राजभर का बयान बंगाल की मौजूदा स्थिति पर है। वहां TMC की सरकार है। भाजपा और उसके सहयोगी अब बंगाल में मजबूत हो रहे हैं। वे कहते हैं कि बंगाल में घुसपैठ और विकास की कमी बड़ी समस्या है। लोग अब बदलाव चाहते हैं। राजभर ने कहा कि बंगाल के लोग भी यूपी-बिहार जैसा विकास देखना चाहते हैं। बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल और नौकरियां चाहिए। ओमप्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं। वे यूपी सरकार में मंत्री हैं। उनका यह बयान बंगाल में होने वाले चुनावों या राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। वे विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं कि वे विकास नहीं चाहते।
