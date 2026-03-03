बंगाल चुनाव पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, TMC सरकार पर साधा निशाना, कहा- बदलाव चाहती है जनता

राजभर का बयान बंगाल की मौजूदा स्थिति पर है। वहां TMC की सरकार है। भाजपा और उसके सहयोगी अब बंगाल में मजबूत हो रहे हैं। वे कहते हैं कि बंगाल में घुसपैठ और विकास की कमी बड़ी समस्या है। लोग अब बदलाव चाहते हैं। राजभर ने कहा कि बंगाल के लोग भी यूपी-बिहार जैसा विकास देखना चाहते हैं। बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल और नौकरियां चाहिए। ओमप्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख हैं। वे यूपी सरकार में मंत्री हैं। उनका यह बयान बंगाल में होने वाले चुनावों या राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। वे विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं कि वे विकास नहीं चाहते।